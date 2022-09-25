سعر الدولار فى مصر اليوم الأحد 25-9-2022



سعر الدولار سعر الدولار

وصل سعر الدولار اليوم الأحد في بداية التعاملات البنكية اليومية إلى مستوى صرف 19.44 جنيه للشراء، 19.51 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تقرير صادر عن البنك المركزي لمتوسط أسعار العملات الأجنبية والعربية، وذلك تزامنًا مع عودة القطاع المصرفي المصري للعمل بعد انقضاء العطلة الأسبوعية، ويرصد موقع جريدة المال في التقرير التالي سعر صرف العملة الخضراء في البنوك العاملة داخل مصر، وفقًا لما ترصده شاشات التداول اللحظية بالبنوك.



سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي



وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي: 19.46 جنيه للشراء، و 19.52 جنيه للبيع.

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