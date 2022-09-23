يتابع وزير الإسكان المصري تَقدم الأعمال بمشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون

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صورة الخبر: وزير الإسكان المصري
وزير الإسكان المصري

القاهرة - مباشر: تابع عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري، تَقدم الأعمال الجاري تنفيذها بمشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون بالقاهرة، والذي يعد أحد أهم مشروعات التطوير الجارى تنفيذها بمحافظة القاهرة، بإعادة مدينة القاهرة لرونقها الحضارى، وتمكينها من ممارسة دورها التاريخي والثقافى والسياحى.

وأكد وزير الإسكان، ضرورة دفع العمل بالمنطقة، وكذا زيادة معدلات التنفيذ ومراعاة الجودة والكفاءة في الأعمال التي يتم تنفيذها، وسرعة الانتهاء من المشروع، وفقا لبيان صحفي صادر، اليوم السبت.

وأوضح عاصم الجزار، أنه تم الانتهاء من واجهات 75 عمارة بالكامل وجارٍ العمل في عمارتين، بجانب رفع كفاءة المسجد الجامع القائم بالمنطقة، كما شمل الموقف التنفيذي للمشروع الانتهاء من المنطقة الأولى، مشيرا إلى أنه جارٍ تنفيذ أعمال المرافق والطرق وتنسيق الموقع بالمنطقة.

وتجدر الإشارة إلى أن مشروع تطوير منطقة سور مجري العيون يشمل تنفيذ 79 عمارة بارتفاعات مختلفة، تضم 1924 وحدة سكنية، و18 وحدة تجارية بالدور الأرضى ببعض العمارات.

كما يشمل المشروع تنفيذ مول تجارى إدارى ترفيهى، على مساحة 51 ألف م2، ويضم مطاعم وسينمات، وغيرها من الأنشطة، وجراجا يسع 1355 سيارة، بالإضافة إلى مسرح رئيسى مكشوف أمام المول.

المصدر: مباشر

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