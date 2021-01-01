خبيرة التغذية الصحية: ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبسولات الثوم؟

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كبسولات الثوم

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية الصحية ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، بعض فوائد كبسولات الثوم.

من فوائد كبسولات الثوم ما يلي :-

· أنّ تناول الثوم الخام مرتين في الأسبوع على الأقل، يقلل من خطر الإصابة بسرطان الرئة بنسبة 44%، حيث لُوحظ وجود ارتباط وقائيين تناول الثوم الخام وسرطان الرئة من حيث الاستجابة للجرعة، مما يشير إلى أنّ الثوم قد يكون بمثابة عامل وقائي كيميائي لسرطان الرئة.

· المساعدة على علاج سرطان الدماغ: فقد عُرف عن مركبات الكبريت العضوي الموجودة في الثوم على أنّها فعالة في تدمير الخلايا في الورم الدماغي الخطير.

· علاج ارتفاع الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم.

· الحد من تضرر الكبد .

· الوقاية من نزلات البرد.
· الحد من خطر الإصابة بمرض ألزهايمر والخرف .

· تحمي أيضاً من تلف الخلايا والشيخوخة.

طرق إزالة رائحة الثوم من الفم كما يلي:-

1- تناول الأطعمة الطازجة، مثل: التفاح أو النعنع.

2- تنظيف الأسنان باستخدام الفرشاة .

3- استخدام غسول الفم الذي يحتوي على مادة ثاني أكسيد الكلور.

4- استخدام بعض الزيوت العطرية، مثل إكليل الجبل.

5- تنظيف اللسان.

6- شرب خل التفاح المخفف.

7- تناول الشاي الأخضر.

8- مضغ علكة النعناع.

المصدر: السلطة

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