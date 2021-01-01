خبيرة التغذية الصحية: ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبسولات الثوم؟

كبسولات الثوم
قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية الصحية ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، بعض فوائد كبسولات الثوم.
من فوائد كبسولات الثوم ما يلي :-
· أنّ تناول الثوم الخام مرتين في الأسبوع على الأقل، يقلل من خطر الإصابة بسرطان الرئة بنسبة 44%، حيث لُوحظ وجود ارتباط وقائيين تناول الثوم الخام وسرطان الرئة من حيث الاستجابة للجرعة، مما يشير إلى أنّ الثوم قد يكون بمثابة عامل وقائي كيميائي لسرطان الرئة.
· المساعدة على علاج سرطان الدماغ: فقد عُرف عن مركبات الكبريت العضوي الموجودة في الثوم على أنّها فعالة في تدمير الخلايا في الورم الدماغي الخطير.
· علاج ارتفاع الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم.
· الحد من تضرر الكبد .
· الوقاية من نزلات البرد.
· الحد من خطر الإصابة بمرض ألزهايمر والخرف .
· تحمي أيضاً من تلف الخلايا والشيخوخة.
طرق إزالة رائحة الثوم من الفم كما يلي:-
1- تناول الأطعمة الطازجة، مثل: التفاح أو النعنع.
2- تنظيف الأسنان باستخدام الفرشاة .
3- استخدام غسول الفم الذي يحتوي على مادة ثاني أكسيد الكلور.
4- استخدام بعض الزيوت العطرية، مثل إكليل الجبل.
5- تنظيف اللسان.
6- شرب خل التفاح المخفف.
7- تناول الشاي الأخضر.
8- مضغ علكة النعناع.
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