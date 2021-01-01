خبيرة التغذية الصحية: ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبسولات الثوم؟



كبسولات الثوم كبسولات الثوم

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية الصحية ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، بعض فوائد كبسولات الثوم.



من فوائد كبسولات الثوم ما يلي :-



· أنّ تناول الثوم الخام مرتين في الأسبوع على الأقل، يقلل من خطر الإصابة بسرطان الرئة بنسبة 44%، حيث لُوحظ وجود ارتباط وقائيين تناول الثوم الخام وسرطان الرئة من حيث الاستجابة للجرعة، مما يشير إلى أنّ الثوم قد يكون بمثابة عامل وقائي كيميائي لسرطان الرئة.

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· المساعدة على علاج سرطان الدماغ: فقد عُرف عن مركبات الكبريت العضوي الموجودة في الثوم على أنّها فعالة في تدمير الخلايا في الورم الدماغي الخطير.· علاج ارتفاع الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم.· الحد من تضرر الكبد .· الوقاية من نزلات البرد.· الحد من خطر الإصابة بمرض ألزهايمر والخرف .· تحمي أيضاً من تلف الخلايا والشيخوخة.طرق إزالة رائحة الثوم من الفم كما يلي:-1- تناول الأطعمة الطازجة، مثل: التفاح أو النعنع.2- تنظيف الأسنان باستخدام الفرشاة .3- استخدام غسول الفم الذي يحتوي على مادة ثاني أكسيد الكلور.4- استخدام بعض الزيوت العطرية، مثل إكليل الجبل.5- تنظيف اللسان.6- شرب خل التفاح المخفف.7- تناول الشاي الأخضر.8- مضغ علكة النعناع.