الأرصاد الجوية : طقس اليوم حار على القاهرة الكبرى ونشاط للرياح بشكل نسبى

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صورة الخبر: الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه يسود اليوم طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية.

وأوضحت، أن طقس اليوم سيكون شديد الحرارة، على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا، ومن المتوقع أن تسجل القاهرة 34 درجة وتظل الأجواء معتدلة ليلا كما تنشط الرياح نسبيا.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتوقع الخبراء أن تكون خفيفة الى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

المصدر: بوابة دار المعارف

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