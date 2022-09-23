تراجع سعر الذهب لأدنى مستوياته في عامين ونصف



سعر الذهب سعر الذهب

قال أمير رزق، خبير سوق المشغولات الذهبية، إن سعر الذهب في مصر وعالميا تلقى ضربات قاسية من قرارات البنك المركزي الأمريكي وكذلك المصري.

وعلى الصعيد العالمي ارتفع سعر الفائدة على السندات الأمريكية، ما أدى إلى انهيار سعر الذهب لأدنى مستوياته في عامين ونصف وتحديدا منذ ابريل 2020.



وتراجع سعر الذهب في مصر عقب ارتفاعات سجلها الأيام الماضية، لينخفض سعر الذهب بنحو 37 جنيها خلال 72 ساعة، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 قيمة 1165 جنيها خلال منتصف تعاملات الخميس 22 سبتمبر ويسجل اليوم 25 سبتمبر 2022 وقت النشر 1130 جنيها.



سعر الذهب يعود لمستويات ما قبل جائحة كورونا

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وعلى الصعيد العالمي هبط سعر الأوقية لـ1643 دولار وهو أدنى مستوياته منذ ابريل 2020، وقال رزق، أن سعر الذهب انخفض لمستويات ما قبل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية يوم الجمعة 16 سبتمبر، ويعد اليوم الأسود على الذهب وحامليه، حيث صدرت في هذا اليوم شهادة وفاة الذهب لصالح الدولار وكان سعر الأوقية سجل خلالها نحو 1654 دولار، مؤكدا أن هذه الشهادة يتم العمل بها حتى الآن، وذلك لأن قرارات البنوك المركزية لم تصب في صالح سعر الذهب .وتوقع أمير رزق، خبير سوق المشغولات الذهبية، أن يشهد سعر الذهب في مصر تراجعا خلال الفترة المقبلة مدفوعا بتراجع سعر الذهب عالميا واستقرار سعر الدولار في الأسواق.وقال رزق لـ«المصري اليوم»، إن السوق يستشعر وفرة في الدولار، متوقعا تراجع الطلب على الدولار الفترة الماضية وانخفاض سعره في الاسواق إلى مستويات غير مسبوقة.سعر الذهب اليوم في مصرواصل سعر الذهب اليوم خسائره، وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 1130 جنيها وسجل ببداية التعاملات قيمة 1135 جنيها وسجل أمس قيمة 1145 جنيها.سجل سعر الذهب اليوم في مصر لعيار 24 قيمة 1291 جنيها.سجل سعر الذهب اليوم في مصر لعيار 21 قيمة 1130 جنيها.سجل سعر الذهب اليوم في مصر لعيار 18 قيمة 968 جنيها.سجل سعر الذهب اليوم في مصر لعيار 14 قيمة 753 جنيها.وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر قيمة 9040 جنيه.سعر الذهب اليوم في الأسواق العالميةتراجع سعر الذهب اليوم عالميا خلال أخر جلسة في تداولات الاسبوع لـ1643 دولار، وهي أدنى مستوياته في عامين ونصف، وسجل أعلى مستوياته في 3 ايام عند 1684 دولار للأوقية.