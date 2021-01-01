خلال زيارته لمصر .. السيسي يؤكد للبرهان تقديم مصر كافة سبل الدعم للسودان

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم السبت الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني الذي يزور القاهرة، لبحث عدة ملفات تهم البلدين.
وأفاد بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بأن السيسي والبرهان استعرضا مستجدات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما فيها تطورات ملف سد النهضة، حيث تم التوافق حول استمرار التشاور المكثف والتنسيق المتبادل في هذا السياق خلال الفترة المقبلة لما فيه المصلحة المشتركة للبلدين.
وذكر أن اللقاء شهد استعراضا لمجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تم الإعراب عن الارتياح لمستوى التنسيق القائم بين الجانبين، مع تأكيد أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري بما يرقى إلى مستوى الزخم القائم في العلاقات السياسية والعسكرية، والروابط التاريخية التي تجمع الشعبين.
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