طائرة فرنسية تتجاوز المدرج وتقع في بحيرة

في موقف مشابه لأفلام هوليوود، هبطت طائرة في بحيرة، بعد أن أخطأ الطيار في تقدير الهبوط على المدرج المخصص، في حادثة غريبة شهدتها إحدى المدن الفرنسية.
وانتشل رجال الإنقاذ ثلاثة أشخاص من طائرة بوينغ 737، لحسن الحظ لم يصبوا بأذى، في الحادث الذي وقع فجر السبت، وفقا لصحيفة "ديلي ميل".
وعلى إثر الحادث، ألغت بعض الشركات، مثل شركة "إيزي جيت"، جميع رحلاتها السبت من مطار غاتويك في لندن إلى مدن جنوب فرنسا.
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