هدى بركة : بناة مصر الرقمية توسعت لتضم طلبة الكليات النظرية



بناة مصر الرقمية بناة مصر الرقمية

قالت الدكتورة هدى بركة، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية إن الوزارة لديها مبادرات كثيرة تعمل على تنفيذها في الوقت الحالي مع الشركاء في الصناعة التي تضم جميع الشركات العالمية مثل هواوي، و VMware، وأمازون، وجوجل، و IBM، و جميع شركات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.







وكشفت هدى بركة في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد” أن مبادرة بناة مصر الرقمية تتوسع في استهداف طلبة الكليات النظرية؛ حيث بدأت المبادرة في أول دفعة لها بطلبة كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات وعلوم قسم حاسب آلي، إلا أنه اليوم لدى المبادرة خريجين في كليات التجارة والاقتصاد وإدارة الأعمال، حيث يحصل الطلبة على تخصص تحليل الأعمال، وهذا الأمر غاية في الأهمية لأنه يستخدم في قطاعات كبيرة في الشركات والبنوك وهو جزء من التكنولوجيا المالية.

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وأضافت بركة "توسعنا في مسار آخر وهو الفنون الرقمية وأصبحنا نستهدف خريجين في كليات الفنون الجميلة والتطبيقية، وليس فقط خريجو هندسة أو حاسبات ومعلومات، وهو أمر جديد أن تعطي الوزارة ماجستير من جامعة في أيرلندا في هذا المجال لطلبة فنون جميلة وتطبيقية، وهم طلبة يدرسون باللغة العربية، حيث نساعد هؤلاء الشباب في إتقان اللغة الإنجليزية التي تتماشى مع العملية التعليمية في الجامعات الدولية.وأوضحت بركة "أن وزارة الاتصالات تقدم مبادرات مختلفة وكل مبادرة تستهدف قطاع معين من شبابنا، حيث أن كل من مبادرات بناة مصر الرقمية، ومستقبلنا رقمي، ومعهد تكنولوجيا المعلومات، و شباب مصر الرقمية، حيث أن كل مبادرة من هذه المبادرات لها أهداف محددة وأيضا قطاع مستهدف.وأشارت بركة إلى أن بناة مصر الرقمية تستهدف شباب الخريجين الذين يمكنهم الحصول على ماجستير مهني في أحد الجامعات الدولية بالإضافة إلى شهادات صناعية من شركات عالمية كبرى وشهادات متخصصة في اللغة الإنجليزية، وكذلك شهادات في القيادة وريادة الأعمال.وشددت على أنه “عندما يتم التعاون أو الشراكة مع الجامعات الأجنبية فهذه الجامعات لا تقدم برامج مخصصة لمصر وإنما لديها برنامج معتمد لنيل شهادة الماجستير له شروط التقدم وبالتالي نحن نتبع هذه الشروط ، ومنها أن يكون الطالب حاصل على تقدير امتياز أو جيد جدا وبالتالي نستهدف هؤلاء الطلبة دون غيرهم، وطبقا للشروط القياسية التي تضعها الجامعات الدولية يكون هدفنا هم الطلبة الذين لديهم هذه المتطلبات”.وبالنسبة للآليات التي تقوم بها وزارة الاتصالات من أجل الترويج لمبادراتها، شددت بركة على أن الوزارة تستخدم كل وسائل الترويج لإعلام الطلبة عن هذه المبادرات، وذلك من خلال استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، والتسويق الرقمي، وغيره من طرق الترويج للوصول للطلبة المستهدفة، وهناك محاور كثيرة لعمليات الترويج والتسويق.ولفتت بركة إلى أن الشباب المتقدم لمبادرة بناة مصر الرقمية يأتي من مختلف المحافظات في جميع أنحاء الجمهورية وليس من القاهرة الكبرى فقط ، مؤكدة بذل مجهود كبير من أجل التواصل مع جميع الجامعات الحكومية والخاصة ، وبالفعل “ وصلنا لقاعدة بيانات خاصة بالشباب الخريجين في الـ 4 سنوات الماضية حيث نتواصل معهم لإعلامهم عن هذه المبادرة”.و قالت بركة إن الوزارة تتوسع كل عام في القطاعات الأكثر احتياجا، مضيفة أن الوزارة بدأت بالفعل في التواصل مع الجامعات الدولية لإجراء شراكات لبرامج متميزة في القطاعات الأكثر احتياجا سواء في الصيدلة أو الطب أو الطاقة المتجددة.وأكدت على أن المهم بالنسبة لوزارة الاتصالات هو تحديد القطاع الأكثر أولوية والبرنامج الذي يستطيع أن يقدم أفضل محتوى بالنسبة لهذا القطاع ، كما شددت على أهمية أن تركيز الوزارة يكون على الماجستير المهني وليس الأكاديمي؛ حيث يتطلب هذا الأمر عام كامل من التفرغ والدارسة التي تطلب حوالي 12 ساعة في اليوم، مؤكدة أن جزء كبير من الشباب هم مغتربين.وأشارت إلى أن هدف الوزارة أن كل طالب يتخرج من مبادرة بناة مصر الرقمية يكون قادرا على العمل فورا ويكون له فرصة متميزة في سوق العمل “لذلك ندرس بتأني شديد نوعية الأعمال التي من الممكن أن يجدوها متوفرة في سوق العمل وعلى أساسها ننقي البرنامج الذي نريد العمل عليه.”