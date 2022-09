11 هاتف من سامسونج يحصلون على أندرويد 13 قبل نهاية العام

أندرويد 13 أندرويد 13

تعمل شركة سامسونج Samsung، جاهدة لإعداد واجهة المستخدم المخصصة One UI 5.0، لتتوافق مع عدد قليل من أجهزة Galaxy الرائدة، والتي ستتمكن من تشغيل نظام جوجل الأحدث أندرويد 13 قبل نهاية العام الجاري.



وبحسب ما ذكره موقع “sammobile” التقني المتخصص، حصل بعض مستخدمو هواتف سامسونج على الإصدار التجريبي من أندرويد 13 خلال الأسابيع القليلة الماضية، كي يتمكنوا من تجربة أحدث التغييرات والإضافات، ومن ناحية أخرى، سيتعين على الملايين من مستخدميها الآن الانتظار لفترة قبل أن تتلقى أجهزتهم الإصدار المستقر من One UI 5.0.



هذه الهواتف من سامسونج ستحصل على أندرويد 13 قبل نهاية 2022

ولحسن الحظ، تم الكشف إلى جانب الإعلان عن قرب الإنتهاء من تجربة البرنامج الثابت من واجهة سامسونج الأحدث One UI 5.0، وموعد وصول الإصدار النهائي من أندرويد 13، عن أسماء طرازات جلاكسي التي ستتلقي تحديثات نظام التشغيل قبل غيرها من اجهزة الشركة، والتي ستحصل عليه بشكل حصري قبل نهاية عام 2022.

ومن المقرر أن تصدر سامسونج تحديث One UI 5.0 المستقر المستند إلى Android 13 هذا العام لخمس طرازات رائدة من تشكيلة جلاكسي، من بينها: Galaxy S21 و Galaxy S22، و Galaxy Z Fold 3 و Z Fold 4، و Galaxy Z Flip 3 و Z Flip 4، حيث ستحظى هذه الهواتف بالأولوية لتحديث البرنامج الثابت المستقر.وإلى جانب أجهزتها الرائدة، تجلب شركة سامسونج بعض الأخبار السارة لمستخدمي أجهزة جلاكسي متوسطة الفئة، حيث تخطط عملاقة التقنية لطرح واجهة One UI 5.0 لعملاء سلسلة Galaxy A53 قبل بداية عام 2023.وفي الوقت نفسه، تعتزم سامسونج إلى طرح إصدارها المستقر من واجهة المستخدم One UI 5.0، إلى سلسلة Galaxy A5x والتي تعد واحدة من أنجح أجهزة الشركة متوسطة المدى، والتي تم الإعلان عنها بشكل رسمي في مارس 2022، مع وعد من الشركة بالحصول على ترقيات نظام التشغيل أندرويد لمدة 4 سنوات، مما يعني أن هذا أول تحديث ستحصل عليه هذه التشكيلة.وأشار موقع “sammobile”، إلى أن سلسلة Galaxy A53، ستنضم إلى قائمة أجهزة جلاكسي المؤهلة للحصول على أندرويد 13 قبل نهاية العام، حيث تم طرح التشكيلة في الأساس مع البرنامج الثابت One UI 4.1 المستند إلى نظام التشغيل Android 12، مما يجعل تحديث One UI 5.0 القادم أول ترقية رئيسية للبرامج الثابتة.وعلى ما يبدو أن هواتف Galaxy A53، ستكون التشكيلة الوحيدة من سامسونج متوسطة ??المدى التي ستتلقى نظام أندرويد 13 وواجهة المستخدم One UI 5.0 قبل بداية العام المقبل 2023.