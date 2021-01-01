تعلن تكنو عن أحدث هواتف 5G منخفضة التكلفة



تكنو تكنو

أطلقت شركة تكنو Tecno، بشكل رسمي أحدث هاتف ذكي ضمن سلسلة "Pova"، يتميز هاتف Pova Neo 5G، بتصميم أنيق وجذاب مشابه لهواتف "فيفو" الحديثة، حيث يأتي الهاتف الجديد مع تصميم الحلقات الدائرية لعدسات الكاميرا الخلفية وهيكل هاتف مربع الشكل وشاشة مسطحة، كما يمتاز الهاتف بدعم شبكات الجيل الخامس 5G.



وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتميز هاتف تكنو Pova Neo 5G، بشاشة مثقبة بقياس 6.8 بوصة، بجودة عرض FHD+، تبلغ دقتها 1080 × 2460 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية.



سعر ومواصفات تكنو Pova Neo 5G

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ويمتاز الجزء الخلفي من هاتف تكنو Pova Neo 5G، بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، إلى جانب وحدة AI ثانوية غير محددة الوظيفة، ويحتوي الجهاز أيضا على كاميرا أمامية مميزة بدقة 8 ميجابكسل، لصور السيلفي ومكالمات الفيدو.ويعمل هاتف تكنو Pova Neo 5G الجديد، بواسطة معالج ثماني النواة من إنتاج شركة ميدياتك من نوع Dimensity 810، المطور بدقة تصنيع 6 نانومتر، والذي يوفر دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، ويأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.وبالنسبة للبرامج، يعمل هاتف Pova Neo 5G، بواسطة واجهة المستخدم HiOS 8.6، المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 12، ويحزم الهاتف الجديد بطارية عملاقة تبلغ قوتها 6000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 18 وات.ويتوفر هاتف تكنو Pova Neo 5G، في اللونين الأسود والأزرق، ويباع في الهند مقابل سعر يبدأ من 191 دولار (أي ما يعادل 3700 جنيه مصري)، ومن المقرر أن تبدأ المبيعات الرسمية للهاتف في 26 سبتمبر.