تفاصيل ..تحديث جديد لتطبيق Google Lens..



Google Lens Google Lens

أجرت شركة جوجل Google الأمريكية بعض التغييرات في واجهة المستخدم لتطبيق Google Lens بهدف مساعدة المستخدمين في البحث بشكل أفضل باستخدام أداة عن طريق إضافة عوامل تصفية البحث مباشرة على صفحة الشاشة الرئيسية.



الأهم من ذلك أن هذا التغيير قابل للتطبيق فقط عند الوصول إلى Google Lens باستخدام شريط البحث أو اختصار الشاشة الرئيسية على الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد وأجهزة iOS.



المثير للاهتمام أن هذا الخبر يأتي على الرغم من قرار شركة جوجل بعقد حدث Search on 22 يوم 28 سبتمبر الجاري؛ حيث من المتوقع أن تعلن الشركة عن العديد من تحسينات “البحث” عبر النظام الأساسي.

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– نبذة عن Google LensGoogle Lens هو عبارة عن تقنية للتعرف على الصور التي تم تطويرها بواسطة شركة جوجل.وقد تم تصميم Google Lens لإحضار المعلومات ذات الصلة المتعلقة بالكائنات التي تحددها باستخدام التحليل البصري المستند إلى شبكة عصبية.وتم تقديم Google Lens في 4 أكتوبر عام 2017 كتطبيق مستقل، ثم تم دمجه لاحقًا في تطبيق الكاميرا القياسي بنظام الأندرويد.– مزايا تحديث Google Lensتفتح Google Lens في شاشة من ثلاثة أجزاء؛ حيث يحتوي الجزء الأول على البحث بالكاميرا، ويحتوي الجزء الثاني على حوالي ثماني لقطات شاشة تم التقاطها مؤخرًا، ويحتوي الجزء الثالث على جميع الصور من معرض الصور الخاص بك.وللوصول إلى عوامل تصفية بحث مختلفة يتعين على المستخدمين عادةً النقر على أيقونة الكاميرا في الجزء العلوي أو التمرير لأسفل ثم النقر فوق عوامل التصفية المعنية، مثل: النص والترجمة والواجبات المنزلية والتسوق وما إلى ذلك.لكن بالتحديث تظهر عوامل تصفية البحث مباشرة في قسم البحث بالكاميرا، ويتيح ذلك للمستخدمين النقر بسرعة على المرشحات التي يريدون استخدامها والانتقال مباشرة إلى المرشحات، وسيؤدي ذلك إلى جعل البحث باستخدام Google Lens أسرع وأسهل.علاوة على ذلك يتم طرح تغيير واجهة المستخدم الجديد على كل من إصدارات أندرويد وiOS.أخيرًا سيكون التحديث الأخير لشركة جوجل الأمريكية الخاص بتطبيق Google Lens متاحًا لجميع المستخدمين في الأسابيع المقبلة.