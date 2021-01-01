يؤكدون علماء إمكانية استخدام تربة المريخ للطباعة ثلاثية الأبعاد

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في مفاجأة من العيار الثقيل كشف مجموعة من الباحثين عن أن تربة كوكب المريخ يمكن أن تكون بمثابة مادة طباعة ثلاثية الأبعاد. هذا يعني أنه يمكن استخدام تربة المريخ لتصنيع العناصر على الكوكب الأحمر.



– نبذة عن كوكب المريخ

يعد المريخ كوكبًا من كواكب المجموعه الشمسية وترتيبه الرابع من ناحية الشمس. ويشتهر المريخ باسم “الكوكب الأحمر” بسبب لونه المائل للأحمر.



ويعود الاسم لاسم إله الحرب عند الرومان القدامى لأن لون المريخ الأحمر هو نفسه لون الدم والحرب.

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ويدور حول المريخ قمران صغيران هما فوبوس و ديموس. أما بالنسبة للغلاف الجوى لكوكب المريخ فكثافته قليلة وأغلبه يتكون من ثاني أكسيد الكربون.وتقل درجة حرارة المريخ عن الأرض بسبب ابتعاده عن الشمس مقارنة بكوكب الأرض.ويعد حجم المريخ أصغر من الأرض، وجاذبيته تبلغ ثلث جاذبية كوكب الأرض.ولا يوجد أى بحار ولا بحيرات ولا أنهار ولا مياه سائلة فوق أرضه، هذا على الرغم من قول العلماء بأنه يوجد مياه سائلة قبل ملايين السنين؛ لذلك يستمر العلماء في البحث عن الماء على كوكب المريخ.– تفاصيل الدراسةاستخدم “أميت بانديوبادياي”؛ الأستاذ في كلية الهندسة الميكانيكية وهندسة المواد بجامعة ولاية واشنطن، وفريقه سلسلة من الاختبارات لمحاكاة تربة المريخ المسحوقة لإثبات قدراتها كمواد طباعة ثلاثية الأبعاد، وقد تكون النتائج حاسمة لبعثات مأهولة في المستقبل إلى المريخ.تعقيبًا على هذا الأمر قال “بانديوبادياي”: “في الفضاء تعد الطباعة ثلاثية الأبعاد أمرًا يجب أن يحدث إذا أردنا التفكير في مهمة مأهولة، لأننا حقًا لا نستطيع حمل كل شيء من هنا، وفي حالة إذا نسينا شيئًا لا يمكننا العودة للحصول عليه”.واستطرد قائلًا: “وبالإضافة إلى معالجة المشكلات اللوجستية فإن التصنيع على كوكب المريخ من شأنه أن يقلل التكاليف، فعلى مكوك الفضاء، على سبيل المثال، كل كيلو جرام (2.2 رطل) من الحمولة المنقولة إلى مدار أرضي منخفض يكلف ناسا 54 ألف دولار”.يذكر أن متوسط المسافة بين كوكب الأرض والمريخ يبلغ 140 مليون ميل (225 مليون كيلو متر).نتيجة لذلك ستكون التكلفة أعلى بشكل كبير لتوصيل الإمدادات إلى الكوكب الأحمر مقارنة بمحطة الفضاء الدولية في مدار أرضي منخفض.علاوة على ذلك في معظم اختبارات الطباعة ثلاثية الأبعاد مزج الباحثون كميات مختلفة من الثرى المريخي المحاكى مع سبيكة تيتانيوم.