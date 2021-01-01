نعرف على أشهر أسباب انفجار الهاتف المحمول



أسباب انفجار الهاتف المحمول أسباب انفجار الهاتف المحمول

لقيت طفلة تبلغ من العمر 8 أشهر فقط مصرعها بعد انفجار الهاتف المحمول الذي كان متصلًا بالشحن الكهربائي وموضوع بجانبها وهي نائمة.



وتوفيت الطفلة بعد أن انفجرت بطارية الهاتف المحمول الذي كان موصولًا بمقبس الكهرباء بجوار سريرها وهي نائمة.



وقد وقع الحادث المأسوي في باريلي بولاية أتر برديش الهندية، وتم نقل الطفلة إلى المستشفى حيث توفيت أثناء تلقيها العلاج.

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وفي حادثة أخرى وقعت في وقت سابق من هذا العام اشتعلت النيران في هاتف ذكي مملوك لأحد ركاب طائرة شركة إنديجو الهندية؛ ما تسبب في حالة من الذعر بين المسافرين على متن الطائرة.وعلى مدار السنوات القليلة الماضية كانت هناك حالات كثيرة فقد فيها أشخاص حياتهم أو أصيبوا بحروق بسبب انفجار مفاجئ أو حريق في بطارية الهاتف المحمول.لذلك نستعرض فيما يلي بعض أشهر الأسباب لانفجار بطاريات الهواتف الذكية واشتعال النيران فيها.– أشهر الأسباب التي تؤدي إلى انفجار الهاتف المحمول:1- انتبه للعلامات التحذيريةمن أبرز العلامات التحذيرية التي قد تظهر لك أن هاتفك الذكي قد ينفجر في أي لحظة هو تلف البطارية وانتفاخها.لذا إن كانت بطارية الهاتف منتفخة تجنب استخدام الهاتف أو شحنه وسارع لاستبداله بآخر جديد على الفور؛ حيث قد يكون الاستمرار في استخدام الهاتف بهذه الحالة أمرًا خطيرًا من شأنه أن يؤدي إلى انفجار الهاتف.ولمعرفة ما إذا كانت بطارية جهازك قد تلفت ابحث دائمًا عن أي تغييرات في شكل جهازك، بما في ذلك: الشاشة البارزة أو الظهر غير المستوي.2- تجنب استخدام الهواتف التالفةلا تستخدم أبدًا هاتفًا تالفًا أو مكسورًا، قد تسمح شاشة العرض أو الإطار المتصدع في هيكل الهاتف بتسرب الماء أو العرق في الجهاز أو البطارية.هذا يؤدي إلى تلف المكونات الداخلية للجهاز، وحدوث تفاعل كيميائي يمكن أن يتسبب في حدوث ماس كهربائي وارتفاع درجة الحرارة وأسباب أخرى يمكن أن تتسبب في انفجار الهاتف الذكي أو اشتعال النيران به.3- احذر من استخدام ملحقات الشحن المزيفة أو المقلدةكن حذرًا جدًا من ملحقات الشحن التي تستخدمها لشحن جهازك.التزم دائمًا بالملحقات الأصلية التي تأتي مرفقة بصندوق الهاتف عند شرائه أو استخدم أجهزة الشحن المعتمدة من إنتاج الشركة المصنعة للهاتف فقط، ولا تحاول شراء أجهزة شحن رخيصة أو مقلدة من أجل توفير الأموال.قد يؤدي استخدام شواحن ذات جودة أقل إلى إجهاد بطارية هاتفك.4- لا تستخدم شواحن الطرف الثالثيوصى دائمًا بشحن هاتفك الذكي بالكابل والمحول الأصليين من أجل شحن سريع وآمن دون التسبب بأضرار.قد يؤدي استخدام شاحن من أي علامة تجارية أخرى إلى إتلاف بطارية هاتفك الذكي.علاوة على ذلك يمكن أن تتسبب كابلات ومحولات الشحن التابعة لجهات خارجية إلى ارتفاع درجة حرارة الجهاز؛ ما يؤدي إلى حدوث دوائر قصيرة في البطارية ووقوع انفجار.5- تجنب استخدام الكابلات أو الأسلاك التالفةإذا كان سلك الشاحن الحالي الخاص بك تالفًا فقد حان الوقت لشراء كابل جديد؛ إذ يمكن أن تسبب الأسلاك التالفة مشاكل بالشحن.وبالإضافة إلى ذلك قد يؤدي هذا إلى نشوب الحريق بهاتفك المحمول.وللحفاظ على كابل الشحن الخاص بك حتى لا يتعرض للتلف تذكر دائمًا فصل الشاحن من القابس بدلًا من مجرد سحب السلك.6- ابتعد عن استخدام البطاريات المقلدة أو الطرف الثالثلا تستخدم أبدًا البطاريات التي تعرف ببطاريات الطرف الثالث أو البطاريات المقلدة، فقد يؤدي استخدامها إلى حدوث مشكلات خطيرة تتعلق بالسلامة.ويمكن أيضًا لبطاريات الليثيوم أيون سيئة الصنع أن ترتفع درجة حرارتها وتشتعل فيها النيران وتنفجر.7- احذر استخدام محولات شحن السيارةيعد استخدام الباور بانك لشحن هاتفك أثناء القيادة أكثر أمانًا مقارنة باستخدام محولات شحن السيارة.وهذا لأن معظم مالكي السيارات يحصلون على ملحقات مثبتة من بائعين آخرين.كذلك يجب الانتباه إلى جودة الأسلاك؛ حيث قد يؤدي استخدامها إلى حدوث زيادة مفاجئة في الطاقة؛ ما قد يؤدي إلى انفجار هاتفك.8- احذر من الشحن الزائدليس من الضروري شحن بطارية هاتفك حتى تصل إلى نسبة 100%، ومن الجيد التوقف عن شحن البطارية بعد 90% لأن هذا قد يطيل من عمر البطارية.ولكن قد يؤدي نسيان الهاتف على مقبس الكهرباء إلى الشحن الزائد لهاتفك وتمدد البطارية وتصبح محفوفة بالمخاطر.ومن المحتمل أيضًا أن يؤثر الشحن الليلي في بطارية هاتفك، وقد يؤدي الشحن الزائد عادةً إلى إتلاف بطارية الهاتف الذكي خلال شهر أو عام.وعادةً ما يحدث الضرر بعد فترة طويلة من اتباع عادة الشحن طوال الليل.9.- ابعد هاتفك عن الحرارة المرتفعةتم تحسين بطاريات الهواتف الذكية للعمل في نطاق درجة حرارة معينة، ولكن قد يؤدي تعريض هاتفك الذكي بانتظام لدرجات حرارة قصوى إلى تلف البطارية على المدى الطويل.يمكن أن يسخن الهاتف عند تركه في ضوء الشمس المباشر أو سيارة مغلقة لفترة طويلة؛ لذلك تأكد من عدم تعرض هاتفك للحرارة غير الضرورية أثناء الشحن، واحفظه بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة أو مصادر الحرارة الأخرى.10- إصلاح هاتفك خارج التوكيلهناك سبب آخر قد يؤدي إلى انفجار الهواتف الذكية وهو إصلاح هاتفك في ورش الإصلاح المحلية خارج التوكيل.بدلًا من ذلك اذهب فقط إلى مراكز خدمة الشركة المعتمدة إذا كان بحاجة للإصلاح؛ حيث لا تمتلك المتاجر غير المعتمدة النوع المناسب من الأدوات لإصلاح جهازك وهذا قد يسبب انفجارًا لهاتفك.11- تجنب ارتفاع درجة حرارة معالج الهاتفيمكن أن يتسبب الاستخدام المفرط للألعاب وتعدد المهام في تسخين الهاتف الذكي بسرعة، فالسبب الرئيسي للحرارة هو الجهد الزائد الذي يتعرض له المعالج.وللحفاظ على سلامة الأجهزة يضيف المصنعون العديد من آليات التبريد من أجل السلامة.ومع ذلك لا يزال من المستحسن منح هاتفك الذكي فترة راحة لبضع دقائق إذا شعرت بارتفاع درجة الحرارة.