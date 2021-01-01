تبدأ ابل في خفض إنتاج هاتف iPhone 14 خلال الفترة القادمة

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أكد تقرير جديد على أن شركة ابل تتجه لخفض إنتاج هاتف iPhone 14 بعد رصد إرتفاع الطلب بشكل ملحوظ على إصدارات Pro وتراجع الطلب على iPhone 14.



قدمت ابل هاتف iPhone 14 هذا العام بنفس ملامح تصميم هاتف الشركة السابق iPhone 13، لذا لم يكن هذا الإصدار الأكثر جذباً للمستخدمين في سلسلة iPhone 14 هذا العام.



ولقد أوضح التقرير الذي نشر عبر ITHome أن ابل قررت بالفعل إيقاف 5 من خطوط إنتاج الهاتف في شركة Foxconn.

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من جانب أخر لم يؤكد التقرير على أن قرار ابل يشمل الإصدار الأكبر iPhone 14 Plus الذي يتميز بحجم شاشة 6.7 إنش، والذي يأتي أيضاً بنفس تصميم إصدارات العام الماضي من سلسلة هواتف iPhone 13.ولقد أكد تقرير سابق من المحلل “Ming-Chi Kuo” أن ابل تشهد زيادة في طلبات الحجز المسبق لهواتف iPhone 14 Pro وiPhone 14 Pro Max مما دفع الشركة لزيادة الإنتاج، كما تستمر الشركة في تلقي طلبات الحجز وشحن الهواتف للمستخدمين.أيضاً يتوفر هاتف iPhone 14 على الموقع دون أي تأخير في تسليم طلبات الشحن، ومن المتوقع أن يتوفر هاتف iPhone 14 Plus بدءاً من 7 من أكتوبر للمستخدمين أيضاً دون تأخير في تلقي طلبات الحجز أو تسليم الشحنات.