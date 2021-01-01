يخسر تويتر 9% من موظفيه منذ إعلان ماسك عن استحواذه

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خسر موقع تويتر حوالي 9% من موظفيه البالغ عددهم 8200 موظف منذ إعلان إيلون ماسك عن عرضه للاستحواذ في أبريل.ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه خلال فترة أسبوعين فقط بين نهاية يوليو ومنتصف أغسطس، غادر حوالي 300 عامل. واشتكى العديد من الأشخاص الآخرين في الشركة من أن تصرفات ماسك الغريبة، وأنها هي التي دفعتهم إلى الاستقالة من الشبكة الاجتماعية. عندما تحدث الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إلى الموظفين في يونيو حول نيته شراء المنصة مقابل 44 مليار دولار، كان هناك بالفعل صخب كبير من الاستياء من الموظفين وقد وضع العشرات إشعارهم. كما تم إخبار الموظفين في أبريل، بأن وظائفهم آمنة لمدة ستة أشهر، ولكن ورد أن الشركة مُنعت من إصدار تحديثات جديدة، بسبب مخاوف من أن شخصًا ما قد يدفع شيئًا ضارًا في طريقه للخروج ردًا على شراء ماسك. كما ألمح ماسك إلى إمكانية تسريح العمال لخفض التكاليف وزيادة زعزعة استقرار الموظفين، لكنه يريد الآن الخروج من الصفقة المقترحة البالغة 44 مليار دولار بعد أن زعم أن تويتر كذب عليه بشأن عدد الملفات الشخصية المزيفة على موقعها.







