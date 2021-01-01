تساعد ميزة جديدة بفيس بوك المبدعين في التواصل مع المتابعين

آخر الأخبارأخبار الكمبيوتر والإنترنت › تساعد ميزة جديدة بفيس بوك المبدعين في التواصل مع المتابعين

صورة الخبر: فيس بوك
فيس بوك

أكد موقع فيس بوك المملوك لـ Meta أنه يقدم الآن ميزات صفحات جديدة لمساعدة المبدعين على التواصل مع متابعيهم، وقالت المنصة إنه يمكن لمنشئي المحتوى تسليط الضوء على بعضهم البعض بتأييد منشئ عن طريق دعوة متابعيهم لمتابعة منشئ آخر يحظى بإعجابهم. وكتبت الشركة على Twitter: "نحن نقدم ميزات جديدة تساعد منشئي المحتوى الذين يستخدمون Pages على اكتشافهم والتواصل مع معجبيهم"، وذكرت المنصة أن Rising Creator Labels الجديدة تسمح للأشخاص باكتشاف المبدعين الصاعدين الذين هم الأفضل في بناء مجتمعات تفاعلية على فيس بوك. وفي الوقت نفسه ، قالت الشركة أيضًا إن Creators على iOS يمكنهم الوصول إلى "محدد الملحن" في شريط التنقل الخاص بهم للحصول بسهولة على الدخول لإنشاء قصة أو Reel أو لبدء البث المباشر. وهذا الشهر ، أعلنت المنصة أيضًا عن ميزة جديدة تسمى "محادثات المجتمع" والتي ستسمح قريبًا للمستخدمين بالتواصل مع مجتمعاتهم في الوقت الفعلي على كل من فيس بوك و Messenger عبر الرسائل النصية والصوتية والفيديو، وقال مارك زوكربيرج ، الرئيس التنفيذي لشركة Meta ، إن الشركة تبني دردشات مجتمعية كطريقة جديدة للتواصل مع الأشخاص الذين يشاركونك الاهتمامات. ولن يكون الوصول إلى دردشات المجتمع متاحًا إلا لأعضاء المجموعة. يمكن لأعضاء دردشات المجتمع أيضًا الإبلاغ عن الرسائل إلى مسؤولي المجموعة أو Meta أو حظر المستخدمين أو ترك الدردشة في أي وقت.



المصدر: السلطة

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تساعد ميزة جديدة بفيس بوك المبدعين في التواصل مع المتابعين

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
68356

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager