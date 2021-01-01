أجهزة Fitbit تستخدم حساب جوجل..اعتبارا من العام القادم..

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أكملت جوجل استحواذها على Fitbit العام الماضي وأعادت تسميتها "Fitbit by Google"، لكن شركة Fitbit استمرت في إطلاق الأجهزة القابلة للارتداء كما كانت تفعل قبل الاستحواذ عليها، وبينما يمكن للعملاء حاليًا استخدام حسابات Fitbit للأجهزة والخدمات الجديدة، ستتغير الأمور بدءًا من عام 2023 فصاعدًا.



وحدثت شركة Fitbit صفحة الدعم الخاصة بها لتكشف أنه بعد إطلاق حسابات Google على Fitbit في عام 2023، "ستتطلب بعض استخدامات Fitbit حساب Google، بما في ذلك التسجيل في Fitbit أو تنشيط أجهزة وميزات Fitbit التي تم إصدارها حديثًا".





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نقل بيانات Fitbitومع ذلك، بعد الإطلاق، سيكون لدى المستخدمين الحاليين الذين لديهم حسابات Fitbit خيار نقل بيانات Fitbit الخاصة بهم إلى حسابات جوجل الخاصة بهم أو الاستمرار في استخدام أجهزة وخدمات Fitbit الحالية مع حسابات Fitbit طالما أنها مدعومة، والتي ستكون على الأقل، حتى أوائل عام 2025.وتقول شركة Fitbit: إن حسابات جوجل على Fitbit "ستدعم عددًا من الفوائد لمستخدمي Fitbit، بما في ذلك تسجيل دخول واحد لـ Fitbit وخدمات Google الأخرى، وأمان الحساب الرائد في الصناعة، وعناصر تحكم الخصوصية المركزية لبيانات مستخدم Fitbit، والمزيد من الميزات من Google على Fitbit".إذا كنت قلقًا بشأن مشاركة بيانات اللياقة الخاصة بك مع Google، فيجب أن تعلم أن Google ستلتزم بالالتزامات الملزمة التي تعهدت بها مع المنظمين العالميين لإكمال عملية الاستحواذ على Fitbit، وبالتالي لن تستخدم بيانات Fitbit للصحة والعافية لـ Google إعلانات.