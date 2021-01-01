تأتي مرسيدس AMG C63 S E Performance بقوة 671 حصان وتسارع 3.4 ثانية!



مرسيدس AMG C63 S E Performance مرسيدس AMG C63 S E Performance

وصلت مرسيدس AMG C63 S E Performance، باسم كبير ومحرك صغير، لكن بقوة هائلة من خلال التقنية الهجينة.



تتميز السيارة بمحرك 4 سلندر بدل محرك 8 سلندر في الجيل الماضي، وبسعة 2.0 لتر فقط مدعوم بمحرك كهربائي لينتج النظام 671 حصان، وتضيف السيارة نظام دفع كلي، وكأن السيارة تخطت 3 أجيال في جيل واحد من خلال تدشين المحركات الهجينة، الانتقال من محرك 8 سلندر لـ4 سلندر، وتوفير نظام دفع كلي.



بما أن مرسيدس AMG C63 S E Performance هي سيارة أداء بالمقام الأول فقد أعطت مرسيدس الأولوية للأداء على الكفاءة، ويحصل المحور الخلفي على نظام توجيه لأول مرة. ويمكن قيادة السيارة بالطاقة الكهربائية حيث المحرك الكهربائي المحور الخلفي، كما يمكن قيادتها بمحرك الوقود فقط عبر ناقل حركة من 9 سرعات.

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تقدم السيارة تسارع 0-100 كم/س في 3.4 ثانية لفئة السيدان ولفئة الهاتشباك ذات السقف الطويل أيضاً. وفي إعدادها القياسية تأتي بسرعة قصوى محددة عند 250 كم/س ويمكن رفعها اختيارياً لـ280 كم/س لفئة السيدان أو 270 كم/س لفئة الهاتشباك.