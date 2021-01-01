تلغي هيونداي N مشروع السيارة ذات المحرك الوسطي

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صورة الخبر: هيونداي
هيونداي

كانت هيونداي N تعمل على تطوير سيارات عالية الأداء بمحرك وسطي، أكد ذلك مؤخراً وأكدت إلغاء المشروع في نفس الوقت.

كانت الخطة الأولية هي تقديم منتج أكثر إثارة من سيارات الهاتشباك الرياضية، كان مشروع السيارة الخارقة ذات المحرك الوسطي The Chief’s Car، كان من المخطط أن تبنى السيارة بهيكل من الكربون فايبر مع اخذ التقنيات الكهربائية والهجينة في عين الاعتبار.

بعد تأكيد إلغاء المشروع بسبب ارتفاع تكاليف التطوير وأسعار البيع، ستركز الشركة على فئات الأداء العالي من سياراتها الإنتاجية.

المصدر: سعودى شفت

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