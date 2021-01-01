تعلن إيهرا الإيطالية عن SUV غير تقليدية

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صورة الخبر: إيهرا الإيطالية
إيهرا الإيطالية

نشرت شركة AEHRA الإيطالية الناشئة للسيارات الكهربائية عن أول SUV غير تقليدية ستكشف عن تفاصيلها قريباً.

تهدف الشركة الواقعى في ميلانو تهدف إلى أن تصبح “علامة تجارية للسيارات فائقة الجودة والتنقل للمركبات الكهربائية”، وستكشف عن سيارتها الأولى في أكتوبر كسيارة SUV وعن سيارتها الثانية في فبراير 2023 كسيارة سيدان.

مصمم السيارات هو Filippo Perini الذي عمل كمصمم في لامبورغيني وفي جينيسيس. وقال عن التصميم أن “إطلاق إمكانات التصميم الكاملة التي توفرها تقنية منصة السيارات الكهربائية المتطورة بطريقة لم يسبق رؤيتها من قبل”.

تستهدف شركة إيهرا إطلاق سياراتها في السوق في عام 2025، وتتطلع إلى الانتشار التدريجي في أمريكا الشمالية وأوروبا والمملكة المتحدة والصين ودول الخليج. وتخطط لبيع 15,000 سيارة سيدان و15,000 سيارة SUV في العام الأول من الإنتاج.

المصدر: سعودى شفت

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