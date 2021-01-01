تخطر غبور حاجزي سيارات هيونداي باسترداد قيمة الحجز بفائدة 18 %



شركة جي بي غبور، شركة جي بي غبور،

أخطرت شركة جي بي غبور، الوكيل الرسمي للعلامات التجارية هيونداي، وشيري وهافال، شانجان، العملاء من حاجزي سيارات هيونداي بسرعة التوجه إلى الفرع الخاص بهم لاسترداد قيمة الحجز بالفوائد المقررة في مده أقصاها 10 أيام، وذلك بعد إرسالها رسائل نصية للعملاء تفيد باسترداد قيمة سداد السيارات المحجوزة مضاف إليه قيمة الفائدة الـ 18%، المقررة من جهاز حماية المستهلك، بناء على القرار رقم 4/5 لسنة 2022.



سيارات هيونداي الغير متاحة

وأوضحت الرسالة النصية التي حصل موقع “إيجيبت أوتوموتيف” على نسخة منها، أن هناك تعثر في توفير سيارات هيونداي (توسان / النترا CN7)، نتيجة صعوبة صدور الاعتمادات المستندية من البنوك لأكثر من 6 أشهر، إضافة إلى الأزمة العالمية التي ساهمت في ضعف سلاسل الإمداد والتوريد في الصناعة عالمياً.



وتابعت أنها ستعطي للحاجزين أولوية الحجز والاستلام عند عودة إمكانية استيراد السيارات في المستقبل، مشيرةً إلى أنه في حالة عدم توجه الحاجزين للفروع ستقوم الشركة باتخاذ الإجراءات القانونية من عرض المبلغ، وإيداعه بخزينة المحكمة التابعة لمحل إقامة للعميل.