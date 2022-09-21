أسعار الذهب في مصر والدول العربية اليوم السبت 24 سبتمبر 2022



أسعار الذهب أسعار الذهب

استهلت أسعار الذهب اليوم السبت 24 سبتمبر 2022 في مصر، تعاملات الصباح على التراجع الذي سجلته نهاية يوم الجمعة.



حركة سعر الذهب في مصر

شهد سعر الذهب تراجعًا في نهاية يوم الجمعة وسجل انخفاضات كالآتي:



سعر الذهب عيار 24 انخفض صباحًا 5.75 جنيه.

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سعر الذهب عيار 18، تراجع 4.25 جنيه.سعر الذهب عيار 21 هبط 5 جنيهات.سعر الجنيه الذهب انخفض 40 جنيهًا.سعر الذهب الآن فى مصر (شراء)سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 1302.75 جنيه.سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 1140 جنيهًا .سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 977.25 جنيه.سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 760 جنيها.سعر الذهب الآن في مصر (بيع)بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 1297.25 جنيه.أسعار جرام الذهب عيار 21 نحو 1135 جنيهًا .أسعار جرام الذهب عيار 18 نحو 972.75 جنيه.أسعار جرام الذهب عيار 14 نحو 756.75 جنيها.سعر الجنيه الذهب الآن في مصربلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في محلات الصاغة، 9120 جنيهًا، وهذا السعر غير شامل مصنعية أو ضريبة أو دمغة.سعر الذهب اليوم في الدول العربيةبدأ سعر الذهب اليوم السبت 24 سبتمبر 2022 في الدول العربية، على التراجع الذي سجله في نهاية يوم الجمعة متأثرًا بتراجع سعر الذهب العالمي، وسجلت كالآتي.سعر الذهب اليوم في الإماراتأسعار جرام الذهب اليوم عيار 24 نحو 194.10 درهم.أسعار جرام الذهب عيار 22 إلى 177.92 درهم.أسعار جرام الذهب عيار 21 نحو 169.84 درهم.أسعار جرام الذهب عيار 18 حوالي 145.57 درهم.أسعار جرام الذهب عيار 14 نحو 113.22 درهم.أسعار الذهب اليوم في السعوديةسعر جرام الذهب عيار 24 نحو 198.33 ريال.أسعار جرام الذهب عيار 22 حوالي 181.80 ريال.أسعار جرام الذهب عيار 21 عند 173.54 ريال.أسعار جرام الذهب عيار 18 إلى 148.75 ريال.أسعار جرام الذهب عيار 14 نحو 115.69 ريال.أسعار الذهب اليوم في الكويتأسعار الذهب اليوم عيار 24 نحو 16.37 دينارسعر الذهب عيار 22 نحو 15 دينارا.سعر الذهب عيار 21 نحو 14.32 دينار.سعر الذهب عيار 18 نحو 12.27 دينار.سعر الذهب عيار 14 نحو 9.55 دينار.