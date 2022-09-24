أسعار العملات فى مصر اليوم السبت 24-9-2022



أسعار العملات أسعار العملات

حافظت أسعار العملات اليوم السبت 24-9-2022 على استقرارها أمام الجنيه المصري، بالتزامن مع استمرار العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي المصري، ويستعرض موقع «جريدة المال» سعر صرف 6 عملات عربية وأجنبية، هي عملات «الدولار، اليورو، الجنيه الإسترليني، الريال السعودي، الدينار الكويتي، الدرهم الإماراتي»، وذلك بحسب آخر تحديث صادر عن البنك المركزي المصري مساء الخميس الماضي، بالإضافة إلى 4 بنوك حكومية وعربية وأجنبية، بحسب ماكينات الصراف الآلي، والمواقع الرسمية للبنوك.



أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري



سعر الدولار اليوم: 19.44 جنيه للشراء، و19.51 جنيه للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات بالبنك المركزي المصري.

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سعر اليورو اليوم: 19.20 جنيه للشراء، و19.28 جنيه للبيع.سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 22.04 جنيه للشراء، و22.13 جنيه للبيع.سعر الريال السعودي اليوم: 5.16 جنيه للشراء، و5.18 جنيه للبيع.سعر الدرهم الإماراتي: 5.29 جنيه للشراء، و5.31 جنيه للبيع.سعر الدينار الكويتي اليوم: 62.82 جنيه للشراء، و63.15 جنيه للبيع.سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصريةبنك مصر: 21.79 جنيه للشراء، و22.15 جنيه للبيع.بنك كريدي أجريكول : 21.80 جنيه للشراء، و22.18 جنيه للبيع.البنك الأهلي المصري: 21.48 جنيه للشراء، و21.98 جنيه للبيع.المصرف العربي الدولي: 21.77 جنيه للشراء، و22.16 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.سعر الدولار في البنوك المصريةالبنك الأهلي المصري: 19.44 جنيه للشراء و19.50 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات.بنك كريدي أجريكول : 19.45 جنيه للشراء، و19.52 جنيه للبيع.بنك مصر: 19.44 جنيه للشراء، و19.50 جنيه للبيع.المصرف العربي الدولي: 19.42 جنيه للشراء، و19.52 جنيه للبيع.سعر الريال السعودي في البنوك المصريةالبنك الأهلي المصري: 5.16 جنيه للشراء، و5.18 جنيه للبيع.بنك مصر: 5.16 جنيه للشراء، و5.18 جنيه للبيع.المصرف العربي الدولي: 5.16 جنيه للشراء، و5.18 جنيه للبيع.بنك كريدي أجريكول : 5.14 جنيه للشراء، و5.20 جنيه للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.سعر الريال السعودي اليومسعر اليورو في البنوك المصريةبنك مصر: 19.07 جنيه للشراء، و19.31 جنيه للبيع.المصرف العربي الدولي: 19.05 جنيه للشراء، و19.33 جنيه للبيع.بنك كريدي أجريكول : 19.08 جنيه للشراء، و19.33 جنيه للبيع.البنك الأهلي المصري: 18.92 جنيه للشراء، و19.20 جنيه للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.سعر الدينار الكويتي في البنوك المصريةبنك مصر: 60.58 جنيه للشراء، و63.06 جنيه للبيع.المصرف العربي الدولي: 62.64 جنيه للشراء، و63.04 جنيه للبيع.البنك الأهلي المصري: 60.59 جنيه للشراء، و62.96 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات.بنك كريدي أجريكول : 60.21 جنيه للشراء، و64.95 جنيه للبيع.سعر الدينار الكويتي اليومسعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصريةبنك مصر: 5.28 جنيه للشراء، و5.30 جنيه للبيع.البنك الأهلي المصري: 5.28 جنيه للشراء، و5.30 جنيه للبيع.بنك كريدي أجريكول: 5.28 جنيه للشراء، و5.31 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.المصرف العربي الدولي: 5.28 جنيه للشراء، و5.31 جنيه للبيع.