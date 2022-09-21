تستقر سعر اللحوم في الأسواق عند 160 جنيها للبلدي



اسعار اللحوم اسعار اللحوم

كشفت وحدة البحوث في الغرفة التجارية، نقلاً عن شعبة القصابين، استقرار أسعار اللحوم فى الأسواق اليوم، وذلك مع استمرار توافر معروض ضخم يكفى احتياجات السوق، مع ضخ كميات كبيرة فى الأسواق، وذلك لضبط الأسعار.



وبحسب نشرة شعبة القصابين، يباع اللحم الضأن بسعر ما بين 160 و 200 جنيه حسب القطعية، وسجل سعر كيلو كباب الحلة 160- 190 جنيها، وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 155 و180 جنيها للكيلو، والاستيك والبفتيك 155 و160 جنيها للكيلو، وبلغ سعر الكبدة الضأن ما بين 160 و 190 جنيها، وسجل سعر اللحوم الجملى بين 130 إلى 160 جنيها للكيلو، أما عن اللحوم المستوردة سجل اللحم البرازيلى بين 110 إلى 130 جنيها، والكبدة المستوردة بين 80 جنيها إلى 97 جنيها.



ونجحت الحكومة فى نشر السيارات المتنقلة التى تتيح اللحوم بأسعار مناسبة، سواء عبر المنافذ المتنقلة لوزارة التموين والتجارة الداخلية أو منافذ جهاز الخدمة الوطنية مما يوفر مزيد من الاستقرار فى أسعار اللحوم فى الأسواق.