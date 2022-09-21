تستقر سعر اللحوم في الأسواق عند 160 جنيها للبلدي

آخر الأخباراخبار المال والاقتصاد › تستقر سعر اللحوم في الأسواق عند 160 جنيها للبلدي

صورة الخبر: اسعار اللحوم
اسعار اللحوم

كشفت وحدة البحوث في الغرفة التجارية، نقلاً عن شعبة القصابين، استقرار أسعار اللحوم فى الأسواق اليوم، وذلك مع استمرار توافر معروض ضخم يكفى احتياجات السوق، مع ضخ كميات كبيرة فى الأسواق، وذلك لضبط الأسعار.

وبحسب نشرة شعبة القصابين، يباع اللحم الضأن بسعر ما بين 160 و 200 جنيه حسب القطعية، وسجل سعر كيلو كباب الحلة 160- 190 جنيها، وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 155 و180 جنيها للكيلو، والاستيك والبفتيك 155 و160 جنيها للكيلو، وبلغ سعر الكبدة الضأن ما بين 160 و 190 جنيها، وسجل سعر اللحوم الجملى بين 130 إلى 160 جنيها للكيلو، أما عن اللحوم المستوردة سجل اللحم البرازيلى بين 110 إلى 130 جنيها، والكبدة المستوردة بين 80 جنيها إلى 97 جنيها.

ونجحت الحكومة فى نشر السيارات المتنقلة التى تتيح اللحوم بأسعار مناسبة، سواء عبر المنافذ المتنقلة لوزارة التموين والتجارة الداخلية أو منافذ جهاز الخدمة الوطنية مما يوفر مزيد من الاستقرار فى أسعار اللحوم فى الأسواق.

المصدر: اليوم السابع

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تستقر سعر اللحوم في الأسواق عند 160 جنيها للبلدي

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
247

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager