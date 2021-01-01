تحذير لمرضى الكوليسترول من هذه الأغذية..أبرزها الأطعمة المقلية..



الأطعمة المقلية الأطعمة المقلية

يمكن أن يكون ارتفاع نسبة الكوليسترول أمرًا مخيفًا للتعامل معه نظرًا لارتباطه بالسكتة الدماغية وأمراض القلب، ولحسن الحظ، هناك طرق للتحكم في مستويات الكوليسترول في الدم من خلال تغييرات نمط الحياة المختلفة.



وغالبًا لا تظهر علامات ارتفاع الكوليسترول في الدم، ولكن يمكن أن يشير اختبار الدم إلى ما إذا كانت مستوياتك مرتفعة جدًا، وإذا تُركت نسبة عالية من الكوليسترول دون علاج يمكن أن تؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري وغير ذلك.



من الممكن أن تساعدك تجنب بعض الأطعمة في تحسين نسب الكوليسترول في حال ارتفاع الكوليسترول في الدم، أو في حال رغبتك في الحفاظ على مستويات الكوليسترول ضمن النسب الصحية، ومن الأكل الممنوع لمرضى الكوليسترول نذكر الآتي:

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الأطعمة المقليةتحتوي الأطعمة المقلية على نسب عالية من الكوليسترول، لذا تعد من الأكل الممنوع لمرضى الكوليسترول، كما أنها مرتفعة السعرات الحرارية وتحتوي على الدهون المتحولة التي يرتبط تناولها بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسمنة ومرض السكري والإضرار بصحة الجسم في عدة نواحي أخرى.الوجبات السريعةيعد تناول الوجبات السريعة عامل خطر رئيس للإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة بما في ذلك أمراض القلب والسكري والسمنة، كما ترتفع نسب الكوليسترول في الدم وتزداد دهون البطن ويقل انتظام نسب السكر في الدم عند الأشخاص الذين يتناولون الوجبات السريعة بشكل متكرر.كما يرتبط تناول كميات أقل من الأطعمة المصنعة وطهي الوجبات في المنزل بانخفاض وزن الجسم وتقليل الدهون في الجسم وانخفاض خطر الإصابة بارتفاع الكوليسترول الضار والإصابة بأمراض القلب.?اللحوم المصنعةتعد اللحوم المصنعة مثل: النقانق، واللحم المقدد وغيرها من الأكل الممنوع لمرضى الكوليسترول لاحتوائها على نسب عالية من الكوليسترول، كما يرتبط استهلاكها بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان مثل سرطان القولون.?الحلوياتتحتوي الحلويات بمختلف أنواعها على نسب عالية من الكوليسترول والسكر المضاف والدهون غير الصحية والسعرات الحرارية المرتفعة، مما يؤثر سلبًا على صحة الجسم ويؤدي إلى زيادة الوزن وزيادة خطر الإصابة بعدة أمراض أبرزها السكري وأمراض القلب والتدهور المعرفي وأنواع معينة من السرطان.اللحوم الحمراءتحتوي اللحوم الحمراء على نسب عالية من الدهون المشبعة والكوليسترول، لذا ينصح باستبدالها باللحم المفروم قليل الدهن وقطع اللحم البقري الخالية من الدهون، والتركيز على مصادر البروتين الحيواني قليلة الدسم، مثل: الدواجن الخالية من الجلد أو الخالية من الدهون.منتجات الألبان كاملة الدسمتحتوي منتجات الألبان كاملة الدسم مثل: المثلجات كاملة الدسم، والجبن، والحليب والزبادي على الدهون المشبعة، ينصح باستبدالها بالمنتجات منزوعة الدسم أو قليلة الدسم.