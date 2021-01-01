«فيديو»لأول مرة.. عصابة تختطف 3 قرود «شمبانزي» وتطلب فدية

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أعلنت عصابة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، خطف 3 من قردة الشمبانزي من ملجأ للحيوانات، مطالبين صاحبه بدفع فدية لإعادتهم سالمين، وذلك في أول حادث اختطاف يكون ضحاياه من الحيوانات، حيث أرسل الخاطفون مقطع فيديو للقردة يؤكد أنهم لا يزالون على قيد الحياة، مهددين بقطع رؤوسهم حال عدم تلبية مطالبهم.



وتظهر لقطات الفيديو اثنين من الشمبانزي «حسين وسيزار» وهما يحاولان الاختباء بالمقعد المقلوب الموجود بالغرفة المبنية بالطوب الأحمر فقط، بينما كانت الشمبانزي مونجا وهى أنثى تبلغ من العمر 5 سنوات، مقيدة الذراعين.



ولم يمكث الشمبانزي سيزار في الملجأ الذي يعمل على إعادة تأهيل الحيوانات التي يتم إنقاذها من عمليات الاتجار بالحيوان إلا بضعة أسابيع فقط، بعد أن تم إنقاذه من السوق وإرساله للملجأ في رحلة استغرقت ثلاثة أيام عبر رحلتين جويتين، حتى تم اختطافهم جميعًا في حوالي الساعة الـ3 صباحًا يوم 9 سبتمبر الجاري من داخل الملجأ، وحتى الآن من غير الواضح كيف تمكنت العصابة من تنفيذ عملية السرق، وفقًا لما ذكرته صحيفة «Daily Mail».

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وأوضح فرانك شانتيريو، مؤسس الملجأ، أن هناك تهديدات وُجهت لأسرته وأنه لن يدفع الفدية المكونة من «ستة أرقام»، كما أنه يعمل مع وكالات إنفاذ القانون في محاولة لتحديد موقع الشمبانزي وضمان عودتهم آمنين.من جانبه، يقول آدامز كاسينجا، مدير منظمة كونسيرفكونجو، التي تحقق في جرائم الحياة البرية: «هذا الحادث نادر جدا، هذه هي المرة الأولى ليس فقط في أفريقيا ولكن في العالم التي أسمع فيها عن هذا الأمر، لقد سمعنا عن أشخاص يستخدمون الحياة البرية كأجندة سياسية أو اجتماعية، ولكن هذه هي المرة الأولى التي أسمع فيها عن أشخاص يختطفون الحيوانات حتى يتمكنوا من طلب المال»، مضيفًا: «لقد أخذ هؤلاء المجرمون جريمة الحياة البرية بأكملها إلى مستوى جديد».