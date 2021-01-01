جامعة كامبريدج تعترف: استفدنا من تجارة الرقيق

وعدت جامعة كامبريدج البريطانية، بزيادة المنح الدراسية لذوي البشرة السمراء وتمويل المزيد من الأبحاث في موضوع تجارة الرقيق، بعد اعترافها بأنها استفادت من عائدات العبودية على مدى تاريخها.
وبحسب تقرير لوكالة «رويترز» فقد جاء اعتراف الجامعة بينما تعيد سلسلة من المؤسسات الرائدة، تقييم الدور المركزي الذي لعبته العبودية في إثراء بريطانيا وكيف استفادت من الظلم المرتبط بالعبودية.
وقالت كامبريدج إن تحقيقًا طلبت إجراءه لم يصل إلى أي دليل على أن الجامعة نفسها امتلكت أي عبيد أو مزارع استعباد بشكل مباشر، لكن النتائج أظهرت أنها حصلت على «فوائد كبيرة» من العبودية.
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