جامعة كامبريدج تعترف: استفدنا من تجارة الرقيق



جامعة كامبريدج جامعة كامبريدج

وعدت جامعة كامبريدج البريطانية، بزيادة المنح الدراسية لذوي البشرة السمراء وتمويل المزيد من الأبحاث في موضوع تجارة الرقيق، بعد اعترافها بأنها استفادت من عائدات العبودية على مدى تاريخها.



وبحسب تقرير لوكالة «رويترز» فقد جاء اعتراف الجامعة بينما تعيد سلسلة من المؤسسات الرائدة، تقييم الدور المركزي الذي لعبته العبودية في إثراء بريطانيا وكيف استفادت من الظلم المرتبط بالعبودية.



وقالت كامبريدج إن تحقيقًا طلبت إجراءه لم يصل إلى أي دليل على أن الجامعة نفسها امتلكت أي عبيد أو مزارع استعباد بشكل مباشر، لكن النتائج أظهرت أنها حصلت على «فوائد كبيرة» من العبودية.

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وذكر تقرير التحقيق أن الاستفادة جاءت من خلال المتبرعين للجامعات الذين كسبوا أموالهم من تجارة الرقيق، واستثمارات الجامعة في الشركات التي شاركت في هذه التجارة، والحصول على رسوم من عائلات تملك المزارع.وخلص الباحثون إلى أن زملاء من كليات كامبريدج تعاونوا مع شركة الهند الشرقية، بينما كان لمستثمرين في الشركة الأفريقية الملكية أيضًا صلات بكامبريدج، وكلتاهما كانتا تعملان في تجارة الرقيق.كما تلقت الجامعة تبرعات من مستثمرين في كلتا الشركتين، واستثمرت أيضًا بشكل مباشر في شركة أخرى تعمل في تجارة الرقيق، وهي شركة البحر الجنوبي، وفقًا للتقرير الذي أعده مجموعة من الأكاديميين في كمبريدج.