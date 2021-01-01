حملة «تجمل بالأخلاق» للتوعية ضد التحرش

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صورة الخبر: صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

خلي بالك من نفسك كلمة تقولها كل أم لابنتها نظرا للخوف الشديد من التحرش الذي تتوقعه نتيجة ما يحدث في الشارع من سوء سلوك البعض نحو الفتيات في الشارع.

يعتبر هؤلاء الشباب أن مجرد نزول البنت للشارع وكأنها موافقة منها على أن يتم التحرش بها، بأية طريقة، سوء باللفظ الخادش للحياء، أو بغيره، فالشاب يرى الفتاة ربما لمرة واحدة يتحرش بها، وهذه الفتاة التي تذهب لمدرستها، أو السيدة لعملها، أو لقضاء حوائج البيت، تقابل هذه الصعوبات كل يوم، وهو ما لا يقبله العرف ولا التقاليد ولا الأديان.

هذه السلوكيات دعت إلى تدشين حملة «تجمل بالأخلاق» حتي يمكن توعية الشباب للحد من هذه الظاهرة، التي يجرمها القانون المصري أيضا.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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