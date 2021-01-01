عمر جابر ينضم إلى الزمالك من جديد



عمر جابر عمر جابر





أعلن نادي الزمالك انضمام عمر جابر قادما من بيراميدز.



وحسبما علم FilGoal.com فأن اللاعب وقع على عقود انتقاله تمتد لمدة 3 مواسم بقميص الأبيض.

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وأصبح عمر جابر خامس صفقات الأبيض بعد كل من مصطفى الزناري وعماد نبيل "دونجا" وزكريا الوردي وإبراهيما نداي.عمر جابر البالغ 30 عاما سيعود إلى الزمالك مجددا بعدما رحل في صيف 2016 صوب بازل السويسري، بعدما خاض مع الأبيض 158 مباراة سجل خلالها 13 هدفا وصنع 15 وتوج بـ 3 ألقاب لكأس مصر.وانتقل الظهير الأيمن إلى بازل وحصد لقب الدوري والكأس خلال موسم ونصف خاض خلالها 20 مباراة.وفي يناير 2018 أصبح من أولى صفقات لوس أنجلوس الأمريكي تحت قيادة بوب برادلي وخلال 6 أشهر خاض جابر 7 مباريات فقط في الدوري الأمريكي.وعاد إلى مصر في يوليو 2018 من بوابة بيراميدز ومنذ ذلك الحين خاض 139 مباراة سجل 3 وصنع 6 في جميع المسابقات.والآن يعود عمر جابر من جديد للزمالك.