الجامعات : كيف تحصل على تخفيض المصروفات وأجهزة تعويضية من صندوق التكافل الاجتماعي



صندوق التكافل الاجتماعي صندوق التكافل الاجتماعي





تسعى الجامعات إلى دعم الطلاب غير القادرين وتحاول تذليل جميع العقبات التي أمامه حتى يكونوا قادرين على مواصلة رحلتهم العلمية بتفوق وامتياز ولا يعطلها أو يعيقها أي ازمات اقتصادية، ولذلك يتواجد داخل كل كلية بكل جامعة حكومية صندوق التكافل الاجتماعي وذلك لتحقيق الضمان الاجتماعى للطلاب.



ويوفر صندوق التكافل الاجتماعي بالجامعات الحكومية العديد من الخدمات التي من شأنها مساندة الطلاب قبل بدء العام الدراسي الجديد وتتمثل خدمات الصندوق في: تخفيض مصروفات دراسية - دعم كتب دراسية - دعم للنظارات الطبية - دعم ملابس - صرف أجهزة تعويضية - صرف مصاريف جنازة لأهل الطالب أو الطالبة المتوفي لا قدر الله - إعانات مرضية للطلبة المرضى بأمراض مزمنة.

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يساهم صندوق التكافل الاجتماعي بالجامعات الحكومية في تحقيق الضمان الاجتماعى للطلاب بصوره المختلفة من تأمين أو رعاية اجتماعية، ويساعدهم على حل المشاكل التى تحول بينهم وبين دراستهم بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة.ميرفت أمين: مكنتش شاطرة فى المدرسة.. وأمي كانت بتضربني لما درجاتي تكون وحشة|نوستالجياوأعلنت كلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان عن الشروط والاوراق المطلوبة حتى يستطيع الطالب الحصول على الخدمات التى يقدمها صندوق التكافل الاجتماعي وجاءت الشروط كالتالي:شروط التكافل الاجتماعي:أن يكون الطالب أو الطالبة مستجدا في الفرقة الدراسية .التعامل يكون مع الطالب شخصيا .المستندات المطلوبة للتكافل الاجتماعي:? ) صورة بطاقة الأب والأم والإخوة وصور شهادات الميلاد للإخوة الصغار ، وفي حالة وفاة إحدى الوالدين إحضار صورة من شهادة الوفاة .2 ) إذا كان الأب والأم أو أحدهما يعملان بالقطاع الحكومي أو القطاع الخاص ضرورة إحضار بيان مفردات مرتب ، وفي حالة المعاش أو الوفاة إحضار بيان معاش.3 ) في حالة عدم عمل الأب ( أعمال حرة – أرزقي ) إحضار بحث اجتماعي وذلك عن طريق أخذ خطاب من رعاية الشباب بالكلية موجه للشئون الاجتماعية بمحل السكن .4 ) بالنسبة للأبحاث المرضية إحضار تقرير طبي من الجامعة يفيد بإصابته بمرض مزمن + صورة من فيزا بريد للطالب + الأوراق السابق ذكرها .وأوضحت الكلية أن على من يرغب في الحصول على التكافل الاجتماعي التوجه إلى إدارة رعاية الشباب بالدور الأرضي بالكلية، يكون معه الاوراق السابق ذكرها.