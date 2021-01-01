مؤشرات تنسيق طلاب الدبلومات الفنية قبل إعلانها

تنسيق طلاب الدبلومات الفنية
تفصلنا ساعات قليلة عن إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022 ، و ينتظر طلاب الدبلومات الفنية النتيجة بحالة من القلق لتحديد مصيرهم الدراسى .
مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2022
يترقب طلاب الدبلومات الفنية 2022 نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية في حالة من القلق والخوف ذلك تواصل موقع صدي البلد مع عدد من خبراء التعليم العالي لمعرفة مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2022 وطمأنت الطلاب
وأكد عدد من الخبراء أن تنسيق الدبلومات الفنية 2022 لا يختلف كثيرا عن تنسيق الدبلومات 2021، ولكن سيرتفع ارتفاعا طفيفا بالنسبة للعام الماضي بدرجات قليلة جدا لا تتعدى 0.5% حتى 1%، وهذا ينطبق أيضا على كليات الهندسة والفني الصحي والعلوم الإدراية، لافتين إلى أنه سوف نشهد ارتفاع نسب القبول للكليات الهندسة بسبب الإقبال الكثيف عليها ومن المتوقع أن تسجيل 96% بينما سوف يسجل معهد فني صحي 95% والعلوم الادارية والمعاهد الخاصة من 65% .
رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022
تنسيق الدبلومات الفنية 2022 ، حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي طريقة واحدة لمعرفة كافة تفاصيل تنسيق الجامعات 2022 هي موقع التنسيق الالكتروني والتي يمكن من خلال معرفة نتيحة تنسيق الدبلومات الفنية من خلال هذا الرابط اضغط هنـا .https://tansik.digital.gov.eg/application/
ويحدد نوع المؤهل (صناعي / تجارى/ زراعي..) "ثلاث سنوات أو خمس سنوات"، بعدها يدخل الطالب برقم جلوسه في الشهادة الحاصل عليها ويكتب الرقم السري الخاص به المُدرج باستمارة النجاح كما يلي:
س / 000000.
يظهر للطالب بيان تأكيدي باسمه الثلاثي ورقم جلوسه المقيد في شهادة النجاح وعليه تأكيد البيان بالضغط على مفتاح (نعم).
ويحتفظ الطالب بالرقم السري الخاص به والمدوّن باستمارة النجاح لتعديل رغباته في أي وقت وقبل إعلان النتيجة.
ويمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته، ويمثل هذا الرقم ضمان سرية البيانات وعدم السماح لأي شخص بتعديل أي من الرغبات التي تم تدوينه.
مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية لـ كليات الهندسة
ونوضح لجميع طلاب تنسيق الدبلومات الفنية بنظام الخمس سنوات الحد الأدنى لكليات الهندسة لطلاب الدبلومات الفنية بجمعية المحافظات(العام الماضى) كالآتى:
هندسة بترول و تعدين السويس 98.83
هندسة كفر الشيخ 98.39
هندسة طنطا 98.00
هندسة جنوب الوادي 97.67
هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 97.60
هندسة الإسكندرية 97.56
هندسة القاهرة 97.50
هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 97.17
هندسة المنصورة 97.17
هندسة الفيوم 97.17
هندسة المنوفية بشبين الكوم 97.11
هندسة أسوان 97.00
هندسة دمياط 96.94
هندسة بنها 96.78
هندسة سوهاج 96.78
هندسة أسيوط 96.78
هندسة بني سويف 96.72
هندسة الزقازيق 96.72
هندسة المنيا 96.72
هندسة حلوان 96.67
هندسة بنها بشبرا 96.67
هندسة حلوان بالمطرية 96.61
هندسة الطاقة أسوان 96.61
هندسة السويس 96.60
هندسة عين شمس 96.56
هندسة بور سعيد 96.50
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