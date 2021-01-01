طرق تربوية تساعدك في التعامل مع ابنك أناني



ابنك أناني ابنك أناني



الأنانية من الصفات السيئة السلبية، التي قد نلاحظها في الطفل خلال سنوات عمره الأولى، ولكن أحيانا قد يزداد الأمر، ويتحول إلى صفة سائدة ومذمومة، وتسبب الكثير من المشاكل، سواء في محيط الأسرة، أو قد يمتد الأمر إلى كل المحيطين بالطفل الأناني.







طرق التعامل مع الطفل الأناني

وتؤكد الدكتورة سهام حسن الخبيرة النفسية، أن الطفل الأناني ما هو إلا انعكاس لأسرة يغلب عليها الطابع الأناني، في مختلف التصرفات والسلوكيات.

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أسباب الأنانية عند الطفلوتضيف الدكتورة سهام، أن هناك العديد من الأسباب وراء التصاق صفة الأنانية في شخصية الطفل، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.ما يغرس الأنانية في نفس الطفل هو عدم الاهتمام به، فيبدأ هو بالاهتمام بنفسه، ويزداد الأمر مع الوقت.وجود مشاكل وشجارات دائمة بين الأبوين تؤثر على نفسية الطفل على المدى البعيد، وتجعله يتقوقع داخل ذاته، ولا يرى غيرها.التدليل المفرط أيضا من أسباب أنانية الطفل.طرق تقويم سلوكيات الطفل الأنانيوتستعرض الدكتورة سهام أهم السبل التي تقوم صفة الأنانية في نفس الطفل كالتالي:1- التحدث مع الطفل بلطف حول الأمور المتعلقة بالأنانية ومناقشته فيها بمستوى تفكيره، وإقناعه بسوء هذه الصفة، وما تنتج عنه من ابتعاد الجميع عنه، وكراهيتهم له.2- المثابرة على تذكير الطفل بأن سلوكه غير إيجابي وأن هذا السلوك قد يؤذي الآخرين.3- عدم تدليل الطفل وعدم الانصياع إلى رغباته وبكائه الشديد ليتعود على أن هناك أمور قد لا تكون سهلة المنال مع الاستجابة لطلبات الطفل عندما تكون معقولة.4- إشراك الطفل في الأنشطة الجماعية وتشجيعه المستمر على ذلك كي يكتسب مهارة التعاون وروح الجماعة التي تزيد من قدرته على تغيير سلوكه الأناني، والاستمتاع باللعب وسط تواجده مع أصدقائه.5- توفير الدعم والحب المستمر داخل الأسرة، وإشعار الطفل بأنه محبوب ممن حوله وتوفير الأمان له.6- تعليم الطفل الاهتمام بالآخرين وتعويده على تحمل المسئولية.7- التأكيد على السلوكيات الإيجابية وتشجيع الطفل عليها لتطويرها مع الابتعاد عن السلوكيات السلبية.8- القدوة الكريمة من الأبوين أفضل طريقة لترسيخ المعاني الفاضلة في الأطفال.9- ممارسة العدل بين الأخوة بنماذج فعلية، مثل تقسيم الأشياء على الأخوة بالتساوي، والثناء على الطفل الذي يدعو أخواته لتناول الحلوى معه.10- تعليم الطفل الإيثار ونبذ الأنانية عن طريق إلقاء بعض القصص الشيقة التي تحث على ذلك.