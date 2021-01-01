طريقة سهلة لـ عمل البطاطس المهروسة



البطاطس المهروسة البطاطس المهروسة



اذا كنتِ ترغبين في التعرف علي طريقة عمل البطاطس المهروسة الشهية واللذيذة عليكِ بمُتابعة السطور التالية للتعرف علي المكونات وطريقة التحضير لاعداد اشهى الاطباق لمائدتك العائلية وإليكِ:







ـ اولًا طريقة عمل البطاطس المهروسة:

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ـ اولًا المكونات لعمل البطاطس المهروسة:5 حبات من البطاطس، منزوعة القشر.نصف ملعقة كبيرة من الملح.نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.ملعقة صغيرة من الحليب.ملعقتان كبيرتان من الزبدة.4 ملاعق كبيرة من كريمة اللباني.ـ ثانيًا طريقة عمل البطاطس المهروسة:ضعي البطاطس مع نصف ملعقة ملح فيه في قدر مناسب مملوء بالماء، ودعيه حتى يغلي جيدًا وتستوي حبات البطاطس، ثم قومي بإذابة كلًا من الزبدة والكريمة معًا في وعاء آخر، واتركيه جانبًا لحين استخدامه، ثم قومي تصفية البطاطس من الماء، ثم ضعيها في قدر ذي حجم متوسط، وأضيفي إليه خليط الزبدة، وابدئي بهرسها جيدًا مع المزج، أضيفي لهرس البطاطس الحليب مع الاستمرار بالهرس والتحريك حتى تحصلي على خليط سميك بالشكل المرغوب، ثم قومي باضافة القليل من الفلفل الأسود والملح.ـ ثانيًا طريقة عمل البطاطس المهروسة باللبن الزبادي:المكونات:5 حبات متوسطة من البطاطس.350 جرام من اللبن الزبادي.ملعقة صغيرة من الملح.ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.ملعقة صغيرة من الكمون.طريقة التحضير:اسلقي البطاطس في وعاء على نار متوسطة، وانتظري حتى نضوجها جيّدًا، قشري البطاطس واهرسيها بشكل جيد، ثم أضيفي إليه كافة المكوّنات ونخلطها معًا حتى نحصل على بطاطس مهروسة وممزوجة بشكل جيد، نضع البطاطس المهروسة في طبق التقديم.ـ ثالثًا طريقة عمل كرات البطاطس المهروسة بالبيض:المكونات:3 حبات من البطاطس المسلوق.3 بيضات.فص من الثوم.فلفل أسود وملح حسب الرغبة.كمية قليلة من البقدونس المفروم.زيت نباتي للقلي.طريقة التحضير:قشري البطاطس وقطعيها إلى مكعبات متوسطة الحجم، ثم اسلقيها في الماء المغلي، بعد أن تنتهي من سلق البطاطس ضعيها في وعاء واهرسيها بشكل جيد، أضيفي البيض مع البقدونس، والملح، والفلفل الأسمر لخليط البطاطس المهروسة، واخلطيهم معا بشكل جيد، شكلي الخليط على شكل كرات صغيرة، ثم حمريها في الزيت الساخن على نار متوسطة، ضعي كرات البطاطس في أطباق التقديم، مع المقبلات والكاتشب، أو حتى مع وجبات الغذاء أو العشاء.ـ ثالثًا طريقة عمل البطاطس المهروسة مع الجبنة:المكونات:4 حبات كبيرة من البطاطس.4 ملاعق كبيرة من الكريمة السائلة.ملعقة كبيرة من الحليب.ملعقتان كبيرتان من الزبدة.كوب من جبنة الشيدر المبشورة.الملح، والفلفل الأسمر حسب الرغبة.ملعقتان كبيرتان من البصل الأخضر المفروم.ملعقتان كبيرتان من معجون الريحان الأخضر.ملعقتان كبيرتان من الخردل الحب المجروش.طريقة التحضير:اسلقي البطاطس في وعاء مليء بالماء على نار هادئة مع وضع نصف ملعقة من الملح، عند غليان الماء على البطاطس، اخفضي درجة النار واتركيها لمدة ربع أو ثلث ساعة حتى تنضج البطاطس، صفيها من الماء، وقشريها جيدًا، ضعي البطاطس في وعاء ذي حجم متوسط، واهرسيها جيدًا بإضافة الملح والفلفل والزبدة مع الخلط والهرس بشكلٍ جيد، أضيفي لخليط البطاطس، الحليب، والجبنة، والكريمة، وحركيهم مع الخلط حتى نحصل على مزيج بطاطس متماسك، لنحصل على نكهات جديدة للبطاطس المهروسة، نقسمها في 4 أطباق كالآتي:نضيف للطبق الأول معجون الريحان ونمزجه جيدًا.الطبق الثاني الخردل المجروش مع المزج.الطبق الثالث البصل المفروم ونحركهم جيدًا.الطبق الرابع يبقى بنكهة الجبنة.ملاحظة:يمكن وضع البطاطس في الفرن لمدة نصف ساعة لتحصلي على بطاطس مشوية وطرية.