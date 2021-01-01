لعمل سلطة التفاح الشهية والخفيفة على المعدة



لعمل سلطة التفاح لعمل سلطة التفاح



إذا كنتِ ترغبين في التعرف على طريقة عمل سلطة التفاح الشهية واللذيذة والتي تُساعدك في التخفيف من الانتفاخ وآلام القولون العصبي عليكِ بمُتابعة السطور التالية للتعرف علي المكونات وطريقة التحضير:







ـ أولًا سلطة التفاح الاخضر:

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المكونات لسلطة التفاح الاخضر:رأس من الخس الأجنبي.حبتان من التفاح الأحمر.حزمة من أوراق الجرجير.الصلصة ملعقتان صغيرتان من البقدونس.نصف علبة من اللبن الزبادي.ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.ملعقة صغيرة من الثوم المهروس.ملعقة كبيرة من المايونيز.ملعقة صغيرة من الملح.صنوبر محمص للتزيين.طريقة التحضير سلطة التفاح:نغسل الخس جيدًا، ونفرمه إلى مربعات ثم نضعه في طبق التقديم. نغسل أوراق الجرجير، ثم نفرمها فرمًا خشنًا ونضعها فوق الخس، نقطع التفاح إلى أنصاف، ثم إلى شرائح مُتوسطة، ونضعه فوق المكونات الأخرى، ولتحضير الصلصة، نخلط اللبن الزبادي مع المايونيز جيدًا، ثم نضيق الثوم مع التقليب المستمر، نسكب الخل، وعصير الليمون، ونضيف الملح، والبقدونس، ونخلط. نسكب الصلصة فوق مكونات السلطة ونزينها بالصنوبر.ـ ثانيًا سلطة التفاح بالمخلل:المكونات سلطة التفاح بالمخلل:نصف رأس خس أجنبي مقطع إلى قطع متوسطة.نصف ضمّة من أوراق الجرجير، مقطع إلى قطع متوسطة.حبتان من التفاح الأخضر، ومقطع إلى شرائح.250جرامًا من الطماطم الكرزية مقطعة إلى أنصاف.ربع كوب من مخلل الخيار، مقطّع طوليًا.ملعقتان كبيرتان من حبوب الكابر.الصلصة ثلاث ملاعق كبيرة من المايونيز.ملعقة صغيرة من الخردل.عصير ليمونة.ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.رشة من الفلفل الأسود.رشة من الملح.طريقة التحضير سلطة التفاح بالمخلل:لتحضير الصلصة، نخلط في وعاء المايونيز مع الخردل، وعصير الليمون، وزيت الزيتون، والفلفل الأسود، نضع شرائح الخس، والجرجير في طبق التقديم، ثم قومي باضافة كلًا من شرائح التفاح، والمخلل، والكبار، والطماطم الكرزية، ونقلب المكونات مع بعضها قليلًا، ثم قومي بسكب بعض الصلصة فوق الطبق، ونخلط الخضروات ببعضها، ثم قومي بتقديم الصلصة المتبقية في وعاء صغير إلى جانب السلطة وقدميها إلى أفراد عائلتك واكثري من تناولها فهي تساعد علي تقليل الانتفاخ.