فيديو .. كيف يتم اكتشاف الذبحة الصدرية؟



الذبحة الصدرية الذبحة الصدرية





أوضح الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن الإصابة بالذبحة الصدرية تشير إلى وجود مشكلة في القلب، ويجب التوجه مباشرة إلى الطبيب المختص وإجراء الفحوصات الطبيبة اللازمة.



وأضاف موافي خلال برنامجه "ربي زدني علما"، عبر فضائية صدى البلد، مساء اليوم الجمعة، أن القلب عبارة عن مجموعة من الأنسجة المختلفة حال إصابة أي نسيج يؤدي إلى إصابة مختلفة بالجسم.

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وتابع الدكتور حسام موافي: أن رسم القلب لا يستبعد الإصابة بالذبحة الصدرية، ولابد من إجراء رسم قلب بمجهود على السير (الجري)، ويمكن الكشف عن حقيقة الإصابة بالذبحة الصدرية عند القيام بالفحوصات الطبية التالية (رسم قلب بمجهود- موجات صوتية بالمجهود- قسطر- الشريان التاجي).خطورة تناول الأدوية دون استشارة الطبيبوأكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن تناول جرعات من أدوية الغدة الدرقية بصورة لا تتماشى مع الإصابة تسبب ارتفاعا في معدل نبضات القلب، منوهًا بأهمية ممارسة الرياضة للحصول على معدل نبضات القلب المناسبة.وأوضح الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أنه يجب على المريض الذي يعاني من الإصابة بمرض الذبحة الصدرية التوجه للطبيب المختص وعدم تناول أي دون استشارة الطبيب قبل معرفة الإصابة بالذبحة الصدرية.