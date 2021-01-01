وترد على طهران .. أوكرانيا "تسقط 4 طائرات إيرانية مسيرة"

قالت أوكرانيا اليوم الجمعة إنها أسقطت أربع طائرات مسيرة إيرانية الصنع "انتحارية" تستخدمها القوات المسلحة الروسية، مما دفع الرئيس فولوديمير زيلينسكي للشكوىمن أن طهران تلحق الأذى بالمواطنين الأوكرانيين.
وقالت السلطات العسكرية في جنوب أوكرانيا في بيان إنها أسقطت طائرة مسيرة من طراز شاهد -136 فوق البحر بالقرب من ميناء أوديسا.
واتهمت أوكرانيا والولايات المتحدة إيران بتزويد روسيا بطائراتمسيرة، وهو ما نفته طهران. وقال المتحدث سيرهي نيكيفوروف إن زيلينسكي طلب من وزارة خارجيته الرد على استخدام المعدات الإيرانية.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!