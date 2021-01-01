تكشف DJI رسمياً عن Osmo Mobile 6 بميزة إطلاق سريع جديدة



Osmo Mobile 6 Osmo Mobile 6

أعلنت DJI بشكل رسمي اليوم عن عصا Osmo Mobile 6 لتثبيت الهواتف الذكية والتي تأتي بتصميم يدعم ميزة الإطلاق السريع، مع تحسينات في ميزة تتبع الكائنات، والتي تنطلق بسعر 169 يورو.



شاركت DJI بعض الصور التشويقية مؤخراً لعصا التثبيت Osmo Mobile 6 الجديدة، والآن تنطلق ببعض المميزات والتحسينات.



ويتميز تصميم Osmo Mobile 6 بمشبك بحجم أكبر مقارنة بالإصدار السابق، والذي يدعم إستيعاب الهواتف الذكية المميزة بحجم كبير، وأيضاً الهواتف الذكية صغيرة الحجم التي تأتي بحافظة كبيرة.

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وتقدم DJI عصا التثبيت الجديدة بتصميم يدعم المستخدم بتجربة مريحة عند الإمساك بالعصا لفترات طويلة، بينما تدعم التمديد كعصا سيلفي على غرار Osmo Mobile 5.كما تقدم الشركة Osmo 6 بتحسينات في “ActiveTrack” والتي تدعم ثبات التتبع للكائنات لفترات طويلة ومسافات بعيدة، كما تتيح تنشيط كاميرة السيلفي في الهواتف الذكية لتتبع الكائنات عند الدوران في محيط عصا التثبيت.أيضاً تقدم DJI ميزة “Quick Launch” لمستخدمي هواتف الأيفون، حيث تدعم هذه الميزة إتصال تطبيق Mimo عند تثبيت هاتف الأيفون ليتم عرض الكاميرة بشكل سريع، لذا تؤكد DJI على أن الهواتف ستكون مجهزة للتصوير بآداء أسرع 3 مرات أكثر مقارنة بالإصدار السابق.كما تتضمن عدة Osmo Mobile 6 لوحة مدمجة تعمل على عرض بعض المعلومات حول حالة الشحن في البطارية، وزر Mode الذي يدعم المستخدم في التبديل بين الأنماط في كل نقرة، حيث يمكن لوضع إغلاق الإمالة أن يدعم المتابعة دون أن يتم إمالة الكاميرة.بينما يدعم وضع FPV عرض جميع حركات الكاميرة للقطات ديناميكية، كما يتوفر نمط SpinShot للتحكم في مشهد الكاميرة عبر تحريك joystick إلى اليمين واليسار.أيضاً تنطلق Osmo Mobile 6 بعدد من المميزات الذكية التي تتضمن التصوير بفاصل زمني، مع تحكم بإيماءات، وجزء يدعم التكبير الديناميكي التلقائي مع نمط panorama والقصص.كما تأتي عصا التثبيت بعجلة تدعم ضبط البعد البؤري عند التكبير، ومن المقرر أن تتوفر DJI Osmo Mobile 6 بدءاً من اليوم بسعر 166 دولار أو 169 يورو.