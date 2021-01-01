رصد Redmi Note 11 Pro في منصة جوجل بلاي بمعالج Snapdragon 712

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صورة الخبر: Redmi Note 11 Pro
Redmi Note 11 Pro

كشفت أحدث التسريبات التي جاءت من منصة جوجل بلاي عن هاتف Redmi Note 11 Pro للعام 2023 الذي يضم معالج Snapdragon 712.

تستعد شركة شاومي لإطلاق هاتف Redmi Note 11 Pro للعام 2023 خلال الفترة القادمة، ولقد رصد الهاتف بالفعل في منصة جوجل بلاي برمز “sweet”.

وتشير التسريبات إلى ان شاومي تقدم هذا الإصدار بشكل رسمي في بداية العام المقبل، ويأتي الهاتف بعد إصدار Redmi Note 11 Pro الذي أطلق هذا العام، إلا أن الإصدار الجديد يختلف في تصميم الكاميرة والمعالج الذي يدعم الهاتف.

وتؤكد التسريبات على أن إصدار 2023 من هاتف Redmi Note 11 Pro يأتي بمعالج Snapdragon 712، والذي يأتي بكفاءة أعلى مقارنة برقاقة Helio G96 التي تدعم إصدار هذا العام، حيث ترتكز رقاقة Snapdragon 712 على دقة تصنيع 10 نانومتر، بينما تأتي رقاقة Helio G96 بدقة تصنيع 12 نانومتر.

المصدر: بوابه المتميز

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