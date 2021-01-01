تعرف على التسريبات الأخيرة للعبة GTA 6

آخر الأخبارأخبار الكمبيوتر والإنترنت › تعرف على التسريبات الأخيرة للعبة GTA 6

صورة الخبر: لعبة GTA 6
لعبة GTA 6

شهدت لعبة «GTA 6 «الجديدة تسريبات عدة خلال الفترة السابقة، ويوميًا هناك المزيد من الصور والفيديوهات من داخل اللعبة التي شهدت انتشاراً واسعاً على الانترنت هذه الفترة، ونهايتها كان اكتشاف المدن والمهمات وقائمة الاسلحة المُحدثة في الإصدار الجديد.

فتم تسريب أكثر من 90 فيديو يشرح تفاصيل عدة في اللعبة بداية من إنطلاق المهمة لنهايتها، مع أنواع الأسلحة والأماكن والمدن.

آخر التسريبات من لعبة GTA 6 اليوم
فيما يخص المناطق والخصائص الجديدة Grand Theft Auto 6 فتم تسريب مشاهد من مدينة Vice City.، عودة نادي ماليبو.، منطقة جديدة تسمى Port Gellhorn.، مع إمكانية تبديل البنادق بين اليدين.، كذلك يستطيع اللاعب التقاط البنادق من على الأرض. وجاءت قائمة طويلة لأسلحة اللعبة فتضمنت أكثر من 30 سلاح.

أيضاً يتم اختباراللعبة على اجهزة بلايستيشن 4 والحاسب الشخصي، رغم أن التوقعات تشير لتخصيصها للأجيال الجديدة، فقد يكون هناك مهمات وفعاليات دائمة متاحة في Grand Theft Auto 6 بينما تشير بعض الشفرات البرمجية إلى وجود مهمات مؤقتة. فتم تسريب الكثير عن المهمات والفعاليات وأبرزهم

مهمة بوني وكلايد الغامضة.
مهمة الحوامات المهجورة – Abandoned Hovercraft.
مهمة فقد في البحر – Lost at Sea.
مهمة أصدقاء لوسيا – Lucia’s Friends.

المصدر: المصرى اليوم

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تعرف على التسريبات الأخيرة للعبة GTA 6

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
31950

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager