تعرف على التسريبات الأخيرة للعبة GTA 6

شهدت لعبة «GTA 6 «الجديدة تسريبات عدة خلال الفترة السابقة، ويوميًا هناك المزيد من الصور والفيديوهات من داخل اللعبة التي شهدت انتشاراً واسعاً على الانترنت هذه الفترة، ونهايتها كان اكتشاف المدن والمهمات وقائمة الاسلحة المُحدثة في الإصدار الجديد.
فتم تسريب أكثر من 90 فيديو يشرح تفاصيل عدة في اللعبة بداية من إنطلاق المهمة لنهايتها، مع أنواع الأسلحة والأماكن والمدن.
آخر التسريبات من لعبة GTA 6 اليوم
فيما يخص المناطق والخصائص الجديدة Grand Theft Auto 6 فتم تسريب مشاهد من مدينة Vice City.، عودة نادي ماليبو.، منطقة جديدة تسمى Port Gellhorn.، مع إمكانية تبديل البنادق بين اليدين.، كذلك يستطيع اللاعب التقاط البنادق من على الأرض. وجاءت قائمة طويلة لأسلحة اللعبة فتضمنت أكثر من 30 سلاح.
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