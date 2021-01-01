تعرف على موعد آخر تحديثات فيفا FIFA 23 .. السعر وكيفية الطلب المسبق



فيفا FIFA 23 فيفا FIFA 23

تصدرت حالة من الترقب والانتظار لدى كل المهتمين بلعبة " فيفا FIFA 23" التي أحدثت انتشار كبير بعد تحديثاتها لأخيرة، وهي أحد أبرز وأشهر الألعاب الإلكترونيّة الخاصة بكرة القدم، و التي تحتوي على حوالي 18 لغة، في أكثر من 37 دولة حول العالم.



حيث يتم تحديثها سنوياً من قِبل شركة EA SPORTS العالمية للفنون والرياضة، مع حصولها على ترخيص رسمي منذ أكثر من 29 عامًا، من قِبل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، بتصريح رسمي لاستخدام أسماء اللاعبين مع شعارات الأندية.



وتسعى الشركة المسئولة عن تطوير لعبة فيفا 23 باستمرارلإضفاء المزيد من المزايا على اللعبة، وأخرهم كان دمج شخصيات المسلسل الأمركي الشهير" تيد لاسو" أو "نادي ريتشموند" عبر عدة أنماط في "فيفا 23"، على سبيل المثال توفر ركلة البداية، و نمط المهنة مع المباريات الودية والمواسم عبر الإنترنت.

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ونظراً لحجم الإقبال على شراء النسخ الجديدة من لعبة فيفا، تعمل الشركة على التطوير باستمرار بمتابعة مستويات اللاعبين حالياً والإحصائيات المناسبة لكل شخص منهم وهو الأمر المناسب لكل المشاركين من المنظمين لتلك اللعبة وخاصة المبرمجين.مزايا لعبة فيفا 23 الإصدار الجديديحمل التحديث الجديد العديد من المميزات التي تجعل نستختها الحديثة أفضل من سابقتها بتطوير نسخة جديدة دون أخطاء:حيث إستخدام تقنية الفار التي تعتبرل أهم التحديثات الجديدة المتوفرة في اللعبة، إضافة لتوفيرها عدداً من المتاجر الرسمية وأهمها أب ستور وجوجل بلاي.كما تم زيادة استخدام أصوات عدد من المُعلقين العرب والأجانب في اللعبة، مع سرعة للاعبين الفرق والمنتخبات، إضافة لدوريات ومباريات جديدة أهمها كأس العالم المقام في قطر 2022.الأجهزة المتوافقة مع لعبة فيفا 23بين أفضل تحديثات لعبة فيفا FIFA 23 الجديدة توافقها مع عدد من الأجهزة المختلفة فاصبحت لا تحتاج لإمكانيات ضخمة للتحميل، ستكون العبة متاحة للتنزيل على الهواتف الذكية مثل أيفون، سامسونج جالاكسي، هواوي.بلايستيشن 4 PS4بلايستيشن 4 برو.بلايستيشن 5 PS5جوجل ستاديا Stadiaإكس بوكس ون إس Xbox Series X|Sإكس بوكس ون Xbox Oneمتى ستنزل فيفا 23؟تصدر فيفا FIFA 23 في 30 سبتمبر 2022كيف اطلب فيفا 23 طلب مسبق؟يُتاح الطلب المُسبق للعبة فيفا FIFA 23 لمستخدمي PlayStation من خلال المتجر الخاص بهم، كذلك يمكن للاعبي Xbox استخدام متجر Microsoft لشراء اللعبة، و يتمكن لاعبو الكمبيوتر الشخصي من العثور على طلب مسبق للعبة FIFA 23 على Steam and Originيًذكر أن النسخ المادية للعبة فيفا23 متاحة في جميع أنحاء العالم، داخل متاجر البيع بالتجزئة مع توقع توفر النسخ الرقمية عبر سوق ألعاب النظام الأساسي الخاص بك، من أشهر بائعي التجزئة لمن يتطلعون إلى طلب نسخة فعلية من FIFA 23 مسبقًا، من أمكان مثل Walmart و Best Buy و GameStop و Amazon.كم هو سعر فيفا 23؟السعر المتوقع للعبة فيفا FIFA 23 60 دولارًا، للنسخة "standard"، وقد تصل باقي الإصدارات إلى 90 دولارًا. ولكن حتى الآن لم تعلن الشركة بشكل رسمي عن للسعر النهائي.متطلبات إمكانيات الأجهزة المناسبة للعبة FIFA 23 على الكمبيوترالذاكرة: 8 جيجابايت.نظام التشغيل: bit-64 ‏Windows 10.مساحة القرص الثابت: 50 جيجابايت.بطاقة الرسومات (AMD): Radeon HD 7850 أو ما يعادلها.متطلبات الاتصال عبر الشبكة: 512 كيلوبت / في الثانية.المعالج (AMD): Athlon X4 880K @4 جيجاهرتز أو ما يعادله.بطاقة الرسومات (NVIDIA): GeForce GTX 660 أو ما يعادلها.المعالج (Intel):Core i3-6100 @3.7 جيجاهرتز أو ما يعادله.