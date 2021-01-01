(فيديو) وزير الاتصالات: توجد خطط لاستخدام الطاقة النظيفة في تكنولوجيا المعلومات



وزير الاتصالات وزير الاتصالات

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن رفع الوعي الرقمي لدى الأهالي في قرى حياة كريمة من خلال التدريب وثقل المهارات الرقمية.



وأضاف طلعت خلال لقائه ببرنامج «كلمة السر» مع الإعلامي خالد ميري على قناة صدى البلد، أن الوزارة تتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة لميكنة المنظومة الخاصة بقمة المناخ بشرم الشيخ.



وتابع أن الدولة لديها خطط لاستخدام الطاقة النظيفة في مجال تكنولوجيا المعلومات ستطرح بقمة المناخ المقبلة. وأردف عمرو طلعت أن جامعة مصر المعلوماتية تضم 4 كليات بتخصصات مختلفة بمناهج عالمية، وتستهدف خلق جيل جديد على مستوى عالمي في مجال الاتصالات.

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وكشف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية تعكس التحول التكنولوجيا في مصر، واختتم تصريحاته: «كلمة السر في حياتي الإنجاز وجدية العمل لخدمة البشر».