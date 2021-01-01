تأسيس منظمة لجعل وسائل التواصل الاجتماعي أكثر صحة

أعلنت فرانسيس هاوجين ، التي تحولت إلى موظف مُبلغ عن مخالفات فيسبوك يوم الخميس ، عن تأسيس منظمة غير ربحية جديدة ، تهدف إلى جعل وسائل التواصل الاجتماعي أكثر صحة.
وتعمل المجموعة الجديدة وتبني تحركاتها على الحلول التي اقترحتها هاوجين على المشرعين وشركات التواصل الاجتماعي أنفسهم حول كيفية جعل المنصات أكثر أمانًا ، واستنادًا جزئيًا إلى تجربتها كمديرة منتج سابقة في فريق المعلومات المضللة المدنية في فيسبوك Facebook.
وأصبحت هاوجين HAUGEN شخصية معروفة منذ تسريب عشرات الآلاف من الصفحات من الوثائق الداخلية وكشفت لاحقًا عن هويتها في برنامج "60 Minutes" العام الماضي. كما أدلت بشهادتها أمام الكونجرس.
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