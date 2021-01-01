تأسيس منظمة لجعل وسائل التواصل الاجتماعي أكثر صحة

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أعلنت فرانسيس هاوجين ، التي تحولت إلى موظف مُبلغ عن مخالفات فيسبوك يوم الخميس ، عن تأسيس منظمة غير ربحية جديدة ، تهدف إلى جعل وسائل التواصل الاجتماعي أكثر صحة.



وتعمل المجموعة الجديدة وتبني تحركاتها على الحلول التي اقترحتها هاوجين على المشرعين وشركات التواصل الاجتماعي أنفسهم حول كيفية جعل المنصات أكثر أمانًا ، واستنادًا جزئيًا إلى تجربتها كمديرة منتج سابقة في فريق المعلومات المضللة المدنية في فيسبوك Facebook.



وأصبحت هاوجين HAUGEN شخصية معروفة منذ تسريب عشرات الآلاف من الصفحات من الوثائق الداخلية وكشفت لاحقًا عن هويتها في برنامج "60 Minutes" العام الماضي. كما أدلت بشهادتها أمام الكونجرس.

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هذا وسيبدأ برنامج "Beyond the Screen" بإنشاء قاعدة بيانات مفتوحة المصدر للطرق التي "تفشل بها Big Tech في الوفاء بالتزاماتها القانونية والأخلاقية تجاه المجتمع" ، وفقًا لبيان صحفي ، وتفاصيل الحلول المحتملة.وتطلق المجموعة على هذا المشروع اسم "واجب الرعاية" الذي يهدف إلى تحديد الثغرات في البحث حول الأضرار عبر الإنترنت والتوصل إلى طرق لسدها.وكان قد تم الإبلاغ عن محتويات الوثائق المسربة ، والتي سلمتها هاوجين Haugen أيضًا إلى المشرعين ولجنة الأوراق المالية والبورصات ، لأول مرة من قبل صحيفة وول ستريت جورنال.وتفصّل هذه التقارير معرفة الشركة بالآثار الضارة أحيانًا لمنتجها على الأطفال والمراهقين ، ومعايير متنوعة للإشراف على المحتوى للحسابات البارزة والصراع في التعامل مع محتوى ضار محتمل بلغات وسياقات ثقافية مختلفة.