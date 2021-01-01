تختبر الهند محركا جديدا لصواريخ النقل المستقبلية

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صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أظهر اختبار المحرك الجديد اشتعالا واحتراقا ثابتا مستداما لمدة 15 ثانية المقررة.

وتشير منظمة بحوث الفضاء الهندية (ISRO) في موقعها على "تويتر"، إلى أنها أجرت اختبارا ناجحا لمحرك جديد لصواريخ النقل المستقبلية، يمهد الطريق لابتكار محركات جديدة للصواريخ الفضائية.

وتضيف، تم يوم الثلاثاء، اختبار المحرك الهجين الذي قوته 30 كيلو نيوتن بنجاح في منشأة ماهيندراجيري التابعة لوكالة الفضاء في ولاية تاميل نادو الجنوبية.

وجاء في بيان المنظمة، "اختبرت ISRO بنجاح محركا هجينا في مجمع الدفع ISRO Mahendragiri. قوة المحرك الهجين 30 كيلو نيوتن يعمل بوقود البولي بوتادين المنتهي بالهيدروكسيل والأكسجين السائل حيث أظهر المؤكسد اشتعالا واحتراقا مستداما خلال الـ 15 ثانية المقررة".

ويشير التقرير، إلى أن المحرك الجديد يستخدم الوقود الصلب مع مؤكسد سائل.

ووفقا لمنظمة بحوث الفضاء الهندية، "من المحتمل أن يمهد المحرك الجديد الذي أختبر هذا اليوم، الطريق لابتكار وحدات دفع جديدة للصواريخ الفضائية المستقبلية".

المصدر: روسيا اليوم

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