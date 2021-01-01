تختبر الهند محركا جديدا لصواريخ النقل المستقبلية

أظهر اختبار المحرك الجديد اشتعالا واحتراقا ثابتا مستداما لمدة 15 ثانية المقررة.
وتشير منظمة بحوث الفضاء الهندية (ISRO) في موقعها على "تويتر"، إلى أنها أجرت اختبارا ناجحا لمحرك جديد لصواريخ النقل المستقبلية، يمهد الطريق لابتكار محركات جديدة للصواريخ الفضائية.
وتضيف، تم يوم الثلاثاء، اختبار المحرك الهجين الذي قوته 30 كيلو نيوتن بنجاح في منشأة ماهيندراجيري التابعة لوكالة الفضاء في ولاية تاميل نادو الجنوبية.
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