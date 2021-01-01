تطور روسيا منظومات جديدة للتحكم بالأقمار الصناعية النانوية

أعلنت عدة جامعات رائدة في روسيا عن توقيع اتفاقيات تعاون لتطوير منظومات جديدة للتحكم بالأقمار الصناعية النانوية.
وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للمؤسسة الفدرالية للتعليم العالي المهني في روسيا "جامعة البلطيق الحكومية التقنية التابعة لمؤسستنا وقعت اتفاقية مع جامعة تومسك الحكومية وجامعة ريشيتنيوف في كراسنويارسك، بهدف تطوير منظومة جديدة للتحكم بأقمار CubeSat النانوية في الفضاء"
وأضاف البيان "بموجب الاتفاقية الموقعة سيتم استحداث مختبر أبحاث مشترك، ومنصة لتطوير وتنسيق أقمار CubeSat، وشبكة من مراكز التحكم بهذه الأقمار موزعة في مختلف المناطق الروسية".
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