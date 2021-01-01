صورة من رائد ناسا تلتقط "مسارات النجوم في الفضاء"!



صورة أرشيفية صورة أرشيفية

التقط رائد فضاء ناسا مسارات النجوم في صورة مذهلة أخذت على متن محطة الفضاء الدولية.



وتمكن دونالد بيتيت، رائد الفضاء الأمريكي النشط الذي سافر إلى محطة الفضاء الدولية ثلاث مرات منفصلة، من استخدام وقت فراغه أثناء المهمات لالتقاط صور للفضاء من داخل القبة الزجاجية للمحطة التي توفر مناظر ملحمية للكون .



وقام بإعداد كاميرته Nikon D3s لأخذ الصورة، وفي الجزء العلوي منها، تظهر الخطوط البيضاء مسارات النجوم البعيدة المنحنية بسبب دوران المحطة الفضائية أثناء تحليقها حول الأرض.

قد يعجبك أيضا...

وتُرى الأرض نفسها في النصف السفلي من الصورة، مع خطوط برتقالية من أضواء المدينة وعدد لا يحصى من النقاط الزرقاء - كل منها يمثل ضربة برق من عاصفة تحتها.وتحتوي الصورة على وهج أخضر، يُعرف باسم الوهج الجوي، يفصل الأرض عن الفضاء. ويشبه لونه الشفق القطبي في سماء الليل، والذي يعرفه معظم الناس باسم الشفق القطبي الشمالي والجنوبي.ونشرت الصورة على Reddit في 11 سبتمبر، وتلقت أكثر من 68000 إعجاب ومئات التعليقات من المستخدمين.وأوضح بيتيت أيضا كيف يتمكن رواد الفضاء من إيجاد الوقت لالتقاط صور للكون.وقال لمجلة نيوزويك: "نحن نعمل من 12 إلى 14 ساعة يوميا ستة أيام في الأسبوع في المحطة، وخارج ساعات العمل العادية، يمكنك أن تفعل ما تريد، بما في ذلك النوم وتناول الطعام والبقاء على اتصال مع أسرتك. وبعد ذلك يمكنك قضاء هذا الوقت في التصوير الفوتوغرافي. وإذا كان بإمكاني القيام بساعتين من التصوير الفوتوغرافي في اليوم، فسيكون ذلك متعة حقيقية".