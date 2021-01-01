سيارة تويوتا C-HR.. بتصميم عصري جذاب من الشركة اليابانية



تويوتا C-HR تويوتا C-HR

تقدم تويوتا في مصر العديد من سيارات سيدان وSUV التي تتناسب مع مختلف الأذواق، لكن يبرز بينهم موديل 2022 من تويوتا C-HR الذي ينتمي لفئة كروس أوفر وSUV، وذلك نظرا لتصميم السيارة العصري الذي يجعلها أفضل وأيضا ملحوظة جدا وملفتة للأنظار بين باقي سيارات الشركة.



ويقدم الوكيل حاليا نسخة Facelift من هذه السيارة، وهي النسخة التي بدأت تويوتا العالمية في تقديمها منذ أكتوبر 2019، وفي مصر يتم تقديم السيارة بفئة واحدة فقط سعرها كالتالي:



- فئة واحدة بسعر رسمي 600 ألف جنيه.

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جدير بالذكر أن الوكيل يقدم هذا الموديل بمحرك 4 اسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وهو بسعة 1200 سي سي وبقوة 113 حصان و185 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات CVT.وتشمل التجهيزات التي يقدمها الوكيل مع هذا الموديل التجهيزات التالية:- وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي.- وسائد هوائية جانبية.- نظام المكابح ABS.- نظام توزيع الكتروني لقوة المكابح EBD.- سنسور خلفي.- كاميرا خلفية.- إطارات باطواق (جنوط) بمقاس 17 بوصة.- مصابيح أمامية وخلفية LED.- تكييف هواء أوتوماتيكي.- نظام صوتي يضم 6 سماعات وراديو.- بلوتوث.- مقعد للسائق قابل للتعديل يدويا.- عجلة قيادة متعددة الاستخدامات.- مرايات جانبية كهربائية.