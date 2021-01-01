"إم جي 4" الكهربائية تصل إلى أوروبا..بمدى يصل إلى 450 كيلومتر..



إم جي 4 إم جي 4

استقبل وكلاء وموزعي علامة "إم جي MG" في أوروبا طلبات الشراء الخاصة بـ "MG4 Electric" الكهربائية الجديدة.. والتي وصلت من الصين حديثًا لجميع أنحاء أوروبا.



وتواصل "إم جي MG" جني نجاحاتها في القارة العجوز، حيث تعد واحدة من أنجح العلامات التجارية الأجنبية على مدى السنوات الثلاث الماضية على التوالي، وقد تجاوز حجم مبيعاتها في أوروبا المليون وحدة، وذلك بسبب مجموعة الموديلات الجذابة والمتنوعة التي تقدمها للسوق الأوروبي، إلى جانب التكنولوجيا المتقدمة التي تقدمها مركباتها في جميع الجوانب.



والآن، تستعد الشركة لتسليم عملائها من محبي السيارات الكهربائية "MG4 Electric" الجديدة، والتي تدخل في منافسه جادة ومباشرة مع "نيسان ليف Nissan LEAF" و"فولكس فاجن Volkswagen ID.3" وقد وصلت بالفعل الوحدات الأولى من "MG4 EV" لميناء زيبروغ ببلجيكا.

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يجذب الجزء الداخلي من MG4 Electric الجديدة الانتباه بقوة، وذلك لما يتمتع به من بساطة التصميم والتكنولوجيا الحديثة في نفس الوقت، وبيعت MG4 في الصين تحت اسم "MG Mulan" لكنها ستحمل اسم MG 4 Electric في القارة الأوروبية.وتهدف "إم جي MG" إلى توسيع أسواق مبيعاتها إلى 80 دولة في الشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية، وكذلك أستراليا ونيوزيلندا.. مع تقديرات مبيعات أكثر من طموحة، حيث تسعى الشركة لبيع ما لا يقل عن 10,000 وحدة في ألمانيا في الفترة المتبقية من العام الحالي.ووفقًا للبيانات الصادرة من قبل الشركة المصنعة فإن النجاح مستمر، وتقديرات المبيعات الطموحة ممكنة، حيث حققت "إم جي MG" في الأشهر الستة الأولى من عام 2022 مبيعات قدرت بأكثر من 45,000 وحدة في أوروبا، كونها واحدة من أفضل عشر علامات تجارية للسيارات الكهربائية في السويد والنرويج، مع قبول كبير بين العملاء في هذه البلدان الاسكندنافية.تحت اسم MG VS.. إم جي تكشف عن النسخة الهجين الجديدة من MG ZSوتبدأ أسعار وفئات MG4 Electric الجديدة، منافسة فولكس فاجن ID.3 من 29،490 يورو، وتطمح السيارة الجديدة إلى الاستمرار في خطوة ثابتة في هذه الإستراتيجية.وعلى مستوى التصميم، تبدو MG4 مرتفعة قليلاً عن الأرض، مع تصميم رياضي خاطف من الخارج وأكثر بساطة من الداخل، كما تستوعب المقصورة الداخلية ما يصل لخمسة ركاب، حيث يبلغ طول السيارة الإجمالي 4.30 متر.وتطلق MG4 بثلاثة إصدارات مختلفة التجهيزات، مع خيارين من المحركات الأول بقوة 125 كيلو واط، والثاني بقوة 150 كيلو واط، وهي قوى تعادل 170 و 204 حصان، مع مدى سير يصل إلى 450 كيلومترًا بشحنة واحدة.