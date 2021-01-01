فيديو .. عبادات تجعلك تنعم برؤية الله عز وجل في الآخرة

تحدث الدكتور حسن القصبي، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر الشريف، عن كيفية رؤية الله عز وجل في حياتنا بشكل عام، قائلا إننا نرى الله عز وجل في كل حركة وسكنة وفي النعم والخيرات والظواهر الكونية.
وشدد "حسن القصبي" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، على أن الشعور بتواجد الله عز وجل في كافة أمور حياتنا أهم سبيل للشعور بالطمأنينة والراحة، منوها بأن كل حركة وظاهرة دليل على وجود الله عز وجل.
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