فيديو .. عبادات تجعلك تنعم برؤية الله عز وجل في الآخرة



الدكتور حسن القصبي الدكتور حسن القصبي



تحدث الدكتور حسن القصبي، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر الشريف، عن كيفية رؤية الله عز وجل في حياتنا بشكل عام، قائلا إننا نرى الله عز وجل في كل حركة وسكنة وفي النعم والخيرات والظواهر الكونية.



وشدد "حسن القصبي" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، على أن الشعور بتواجد الله عز وجل في كافة أمور حياتنا أهم سبيل للشعور بالطمأنينة والراحة، منوها بأن كل حركة وظاهرة دليل على وجود الله عز وجل.





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رؤية الله عز وجلواسترسل: التأمل في الكون وظواهره أكبر دليل على وجود الله عز وجل، وكافة الاكتشافات الموجودة حاليا تم ذكرها في القرآن الكريم، وهذا دليل آخر على وجود الله.وأكمل: رؤية الله عز وجل في الآخرة تحتاج إلى شروط ومجهود وطاعة، موضحا أن الفرد الصالح والتقي والنقي الملتزم بأوامر ونواهي الله عز وجل سيرى الله يوم القيامة.واستشهد بقول الله عز وجل: (وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة).