أول صور تجسسية لـ"هيونداي i10"فيس ليفت..بواجهة أمامية معاد تصميمها..

منذ عام 2019، انطلق الجيل الثالث من الهاتشباك هيونداي "i10" في عدد من الأسواق مثل: أوروبا، الهند، وفيتنام، والمكسيك، وجنوب إفريقيا، وبالطبع السوق المصري، وبعد مضي سنوات قليلة على طرحها فكرت صانعتها الكورية أن الوقت قد حان لتجديد بعض الدماء، ومنح صغيرتها تحديثات جديدة، لترصد العدسات مؤخرًا أول لقطات لنسخة الفيس ليفت القادمة من i10.
حصل مصورون على أول لقطات تجسسية للنسخة المُحدثة من i10، أثناء اختبارها على الطرق العامة في ألمانيا، والتي ظهرت بالأغطية المموهة لمعظم أجزائها، ومع ذلك يبدو أنها حصلت على واجهة أمامية معاد تصميمها بالكامل إلى جانب الكثير من التحديثات الأخرى عن الإصدار السابق، والتي تتضمن مصابيح نهارية جديدة مدمجة في الشبكة الأمامية بطريقة مستوحاة إلى حد كبير من "توسان" وبعض الطرازات الجديدة الأخرى للعلامة الكورية.
من الصعب معرفة ما إذا كان سيتم تعديل المصابيح الأمامية، ولكن من خلال هذه الصور نتوقع ألا يتغير شكلها، ونفس الحال بالنسبة للمصد الأمامي، لكن قد تكون هناك بعض التعديلات على المنطقة المحيطة بمصابيح الضباب.
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