أول صور تجسسية لـ"هيونداي i10"فيس ليفت..بواجهة أمامية معاد تصميمها..



هيونداي i10 هيونداي i10

منذ عام 2019، انطلق الجيل الثالث من الهاتشباك هيونداي "i10" في عدد من الأسواق مثل: أوروبا، الهند، وفيتنام، والمكسيك، وجنوب إفريقيا، وبالطبع السوق المصري، وبعد مضي سنوات قليلة على طرحها فكرت صانعتها الكورية أن الوقت قد حان لتجديد بعض الدماء، ومنح صغيرتها تحديثات جديدة، لترصد العدسات مؤخرًا أول لقطات لنسخة الفيس ليفت القادمة من i10.



حصل مصورون على أول لقطات تجسسية للنسخة المُحدثة من i10، أثناء اختبارها على الطرق العامة في ألمانيا، والتي ظهرت بالأغطية المموهة لمعظم أجزائها، ومع ذلك يبدو أنها حصلت على واجهة أمامية معاد تصميمها بالكامل إلى جانب الكثير من التحديثات الأخرى عن الإصدار السابق، والتي تتضمن مصابيح نهارية جديدة مدمجة في الشبكة الأمامية بطريقة مستوحاة إلى حد كبير من "توسان" وبعض الطرازات الجديدة الأخرى للعلامة الكورية.



من الصعب معرفة ما إذا كان سيتم تعديل المصابيح الأمامية، ولكن من خلال هذه الصور نتوقع ألا يتغير شكلها، ونفس الحال بالنسبة للمصد الأمامي، لكن قد تكون هناك بعض التعديلات على المنطقة المحيطة بمصابيح الضباب.

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وبالمثل اختفت ملامح الواجهة الخلفية تحت الأغطية المموهة، لكننا نعتقد أنها لن تحصل على تحديثات جذرية.. أما عن المقصورة الداخلية فقد تم إخفاء لوحة القيادة الخاصة بـi10 المحدثة أيضا، ولم يتم الحصول سوى على لمحة بسيطة قد تشير إلى حصول المقصورة الداخلية بأكملها على تصميم جديد، ومع ذلك لا يمكننا تأكيد أي شيء في تلك المرحلة.الجدير بالذكر أن الجيل الثالث من i10 يقدم بإصدارات مختلفة حسب السوق، ومانراه في الصور هي المواصفات الأوروبية للسيارة الصغيرة التي تم تصميمها وبنائها وتطويرها في أوروبا، حيث تتوفر هناك السيارة بمحرك تيربو بثلاث اسطوانات بالإضافة إلى محرك بأربع اسطوانات يعمل بسحب الهواء الطبيعي، ونتوقع استمرار التشكيلة دون تغيرات كبيرة في منظومة القوة.أما بالنسبة للنسخة الخاصة بالسوق المصري.. فهي تعتمد على محرك رباعي الاسطوانات سعته 1.2 لترًا قادر على توليد قوة 84 حصان وعزم دوران 117 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة AMT (يدوي آلي) ذي 5 سرعات، وتصل سرعتها القصوى إلى 171 كم/س.