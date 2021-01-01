تحصل مجموعة شركات الفؤاد على الحقوق الحصرية لعلامة «دايو»



دايو دايو

منحت شركة بوسكو العالمية، الكورية شركة الفؤاد مالتى ميديا الإلكترونيات إحدى شركات مجموعة الفؤاد الأجهزة الإلكترونية والكهربائية والكاوتش والبطاريات الحقوق الحصرية للعلامة التجارية دايو، ومنحها الحق في التصنيع والتوزيع والبيع في مصر وتونس والسودان.



وتعد هذه الخطوة انطلاقة مهمة لمجموعة شركات الفؤاد، بعد حصولها على هذا الترخيص لشركة دايو، التي تعد واحدة من أهم الشركات في العالم، ومن أكبر الشركات الكورية ويأتي ذلك ضمن استراتيجية الشركة للتوسع عالميا وتحقيق الأهداف المحددة في النمو والتطوير والمنافسة.



وأعرب المهندس احمد الفؤاد رئيس مجلس إدارة المجموعة أن هذه الخطوة هي الثقه شركة دايو في الاقتصاد المصري في ظل قيادة حكيمة وداعمه للصناعة في مصر.

